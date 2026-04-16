Predávala vodu z kúpeľa a nahromadila si milióny. Ako sa zo Sydney Sweeney stala „MAGA Barbie“

S premiérou novej série seriálu Eufória sa pozornosť opäť upiera na známych hercov. Medzi nimi samozrejme nesmie chýbať Sydney Sweeney, ktorú diváci zatiaľ videli v kostýme psa, a tak sa zdá, že jej postava Cassie ostáva rovnako kontroverzná ako v predošlých sériách a nepoučila sa. To isté by sa pritom dalo povedať o samotnej herečke, ktorá ju stvárňuje.
Ako sa dozvedáme z portálu Britannica, 28-ročná Sydney Sweeney je americká herečka, ktorú najviac preslávila práve rola Cassie Howard v seriáli Eufória, kde si zahrala po boku hercov ako Zendaya, Jacob Elordi alebo Eric Dane. Zahrala si však aj v ďalších známych projektoch, ako napríklad Biely lotos či Príbeh služobníčky.
Čo sa týka jej financií, podľa najnovších informácií portálu The Sun, sa Sydney Sweeney topí v peniazoch. Zatiaľ čo pred dvoma rokmi sa hodnota jej majetku odhadovala na 10 miliónov dolárov, dnes je to už 40 miliónov dolárov. Majetok jej mala pritom výrazne zvýšiť jej nová línia spodnej bielizne. Poďme však po poriadku.
Nahé scény zatienili jej talent
Seriál Eufória otvoril viacero kontroverzných tém od domáceho násilia cez drogovú závislosť až po sex, pričom ten sa spájal aj s násilím a pedofíliou. V prípade Sydney sa príbeh jej postavy točil najmä okolo toho, ako ju muži vnímali len ako sexuálny objekt a mala problém nájsť si zmysluplný vzťah. Sweeney sa tak často v zábere objavila nahá, čo viedlo k sexualizácii nielen jej postavy, ale jej samotnej.
V minulosti herečka prehovorila o tom, že hoci je ochotná natáčať nahé scény, verí, že tieto momenty zatieňujú jej talent. „Je to niečo, čo ma už dlhšie trápi,“ povedala v rozhovore pre denník The Independent v roku 2022. „Som veľmi hrdá na svoju prácu v Eufórii. Myslela som si, že to bol skvelý herecký výkon. Ale nikto o tom nehovorí, pretože som sa vyzliekla. Potom som natočila Biely lotos a zrazu mi kritici venujú pozornosť. Ľudia ma zbožňujú. Hovoria si: ‚Panebože, čo urobí nabudúce?‘ A ja na to: ‚To ste ma nevideli v Eufórii? Nevideli ste ma v Príbehu služobníčky?‘“ pýtala sa.
Sydney pritom najviac zasiahlo to, ako boli jej scény použité proti nej na internete. Prezradila, že jej mladšieho brata niekto označil na fotografii, na ktorej bola nahá. „Bolo to to najzraňujúcejšie, čo mohol niekto urobiť,“ povedala a dodala: „To, čo robím, je úplne oddelené od mojej rodiny. Moja postava je úplne oddelená odo mňa. Je to také neúctivé a skľučujúce.“
Mydlo z vody, v ktorej sa kúpala
Hoci tak Sweeney začala otvorene hovoriť o stigme voči ženám, ktoré sa na plátne vyzliekajú, a priznala, že si zvykla na to, že ju ľudia sexualizujú, nakoniec našla spôsob, ako to využiť vo svoj prospech.
V roku 2025 herečka spustila spoluprácu so značkou Dr. Squatch, ktorej výsledkom bolo okrem iného „Sydney’s Bathwater Bliss“ – mydlo vyrobené s „dotykom skutočnej vody zo Sydneyinho kúpeľa“.
Uvedenie Sydney’s Bathwater Bliss bolo oznámené 29. mája 2025 prostredníctvom spoločného príspevku na Instagrame kozmetickej spoločnosti a Sweeney.
„Po reklame pre @drsquatch ste sa stále pýtali na moju vodu z kúpeľa… tak sme si ju nechali,“ stálo v spoločnom príspevku, ktorý ďalej znel: „Predstavujeme Sydney’s Bathwater Bliss! Skutočné mydlo z veľmi limitovanej edície, vyrobené s mojou vlastnou vodou z kúpeľa. Dostupné od 6. 6. 2025.“
„Keď vaši fanúšikovia začnú žiadať vašu vodu z kúpeľa, môžete to buď ignorovať, alebo to premeniť na kocku mydla Dr. Squatch,“ uviedla 27-ročná herečka v oficiálnej tlačovej správe k produktu. Neskôr v rozhovore pre E! News priznala, že za nápadom na tento produkt stála ona samotná.
Reakcie verejnosti boli rôznorodé, pričom niektorí odkazovali, že to „mužov aspoň donúti osprchovať sa“, ako zachytil portál PEOPLE, zatiaľ čo iní Sydney vo veľkom kritizovali. Sydney v tomto prípade poukázala na dvojaký meter, ako písal portál Variety, a neostala ticho.
Herečka a producentka si totiž mala všimnúť, že „to komentovali hlavne dievčatá, čo mi prišlo naozaj zaujímavé. Všetkým sa pritom páčila predstava vody z kúpeľa Jacoba Elordiho.“
Narážala tým na sviečku s názvom „Jacob Elordi’s Bathwater“ (Voda z kúpeľa Jacoba Elordiho), ktorá bola uvedená na trh v januári 2024 počas veľkého rozruchu na sociálnych sieťach okolo filmu Saltburn, v ktorom jej kolega zo seriálu Eufória hral. Vo filme režisérky Emerald Fennell sa postava Barryho Keoghana stane posadnutou Elordiho postavou a vypije vodu z vane, v ktorej sa Felix, ktorého hrá Elordi, predtým kúpal a masturboval. Práve táto scéna mala inšpirovať vznik sviečky.
Toto však nebol moment, kedy vznikla kontroverzia okolo herečky, a ktorý donútil ľudí dívať sa na ňu inak.
Narodeninová oslava, ktorá všetko zmenila
