Čínsky gigant Temu je pre Slovákov vážny problém. Využíva taktiky známe z kasín, EÚ koná pomaly

Ponuka Temu pripomína obrovský digitálny bazár. Väčšinou nejde o veci, ktoré človek nutne potrebuje, no každý si v chaose produktov niečo nájde. V ponuke sú zastrihávače na bradu, miniatúrny golf na toaletu, vreckové tlačiarne či krájače na avokádo. Pod povrchom však aplikácia využíva najhoršie možné spôsoby, ako sa dostať do peňaženiek ľudí.
Podľa odborníkov Temu cielene využíva mechanizmy spotrebiteľskej psychológie. Kľúčovým nástrojom je takzvaná „gamifikácia“, teda prenášanie herných prvkov do nakupovania. Bonusy, kupóny a odmeny fungujú podobne ako v počítačových hrách a motivujú ľudí zostať na platforme čo najdlhšie. Samozrejme, čas strávený medzi digitálnymi produktmi je priamo úmerný výške možného nákupu.
Taktiky ako z kasína
Čoraz viac ľudí si začína všímať, aká problematická môže byť táto aplikácia, hlavne vo vzťahu k deťom. Používatelia upozorňujú, že sa k nej vracajú aj bez potreby nakupovať. Deti sú lákané najmä blikajúcimi vizuálnymi efektmi, časovačmi a pocitom postupu v hrách či zbieraním odmien. Tento systém vyvoláva návykové správanie, vďaka ktorému sa im ťažko aplikácie zbavuje.
Využívajú sa pritom prvky, ktoré sa bežne vyskytujú napríklad v počítačových hrách. Lenže Temu nie je hra. Čínsky gigant sa týmito šedými taktikami snaží prinútiť ľudí míňať čo najviac peňazí. To už predstavuje závažný problém.
„Skvelo skombinovali nakupovanie s hernými prvkami. Marketingová stratégia Temu vás doslova núti preklikávať sa ponukami, aby ste získali odmeny,“ opísal fungovanie aplikácie Mark Griffiths, britský profesor behaviorálnych závislostí pre portál BBC.
Vysvetľuje, že Temu využíva „aspekt naliehavosti“ prostredníctvom časovačov a odpočtov, ktoré presviedčajú zákazníkov, že akcie sa rýchlo míňajú. Podobá sa to podľa neho na stratégiu výherných automatov, kde zvuky pri stláčaní tlačidiel zvyšujú úroveň vzrušenia.
Digitálna jednotka na Slovensku
Údaje analytickej spoločnosti SensorTower ukazujú, že Temu bolo v treťom štvrťroku 2025 najsťahovanejšou nákupnou aplikáciou na Slovensku. Platforma si udržala stabilne vysoký počet stiahnutí, pričom v polovici augusta dosiahla približne 17 700 nových inštalácií, čo ju zaradilo na čelo rebríčka.
Ešte výraznejší je však náskok v počte aktívnych používateľov, ktorý sa počas štvrťroka zvýšil z približne 801 000 na 865 000, čím Temu predbehlo všetkých konkurentov a potvrdilo pozíciu jednotky medzi nákupnými aplikáciami na slovenskom trhu.
Na druhom mieste sa umiestnila nákupná aplikácia reťazca Tesco, čo je však do veľkej miery dané najmä rozšíreným využívaním zákazníckej karty Clubcard medzi slovenskými spotrebiteľmi. Tretie miesto patrilo poľskému Allegru a štvrté miesto obsadil Shein, ktorý patrí medzi hlavných konkurentov Temu.
Výsledky tak potvrdzujú silnú dominanciu lacných globálnych nákupných platforiem, ktoré si na slovenskom trhu upevňujú čoraz výraznejšiu pozíciu. Z prieskumu asociácie E-commerce Slovakia vyplýva, že platformy ako Temu, Shein či AliExpress majú výrazný vplyv aj na slovenský online trh. Približne 16 % opýtaných na nich nakupuje každý týždeň alebo aspoň niekoľkokrát do mesiaca
EÚ koná, výsledky však nie sú
V novembri 2024 upozornila sieť CPC (Consumer Protection Cooperation), koordinovaná Európskou komisou, čínsku online platformu Temu na viacero praktík, ktoré podľa hodnotenia porušujú práva spotrebiteľov v EÚ. Platforma mala upraviť svoje postupy tak, aby boli v súlade s európskymi zákonmi.
Vyšetrovanie sa zameralo najmä na tieto sporné praktiky:
- Falošné zľavy: produkty sa prezentovali ako zľavnené, aj keď to nebola pravda.
- Nátlakový predaj: spotrebitelia boli nútení dokončiť nákup pod tlakom falošných obmedzení dostupnosti alebo termínov.
- Nútená „gamifikácia„: prístup na platformu bol podmienený hraním hry „otoč koleso šťastia“, pričom nebolo jasne uvedené, ako hra funguje a aké sú odmeny.
- Neúplné a zavádzajúce informácie: chýbali údaje o právach na vrátenie tovaru, refundáciu alebo minimálnej hodnote objednávky.
- Falošné recenzie: Temu neposkytovalo jasný spôsob overovania pravosti recenzií a úrady identifikovali podozrivé hodnotenia.
- Skryté kontaktné údaje: spotrebitelia mali problém kontaktovať Temu pri otázkach alebo reklamáciách.
Sieť CPC zároveň požiadala o ďalšie informácie, aby posúdila fungovanie Temu s ďalšími povinnosťami voči EÚ, napríklad presným označením predajcu, správnym zobrazovaním recenzií, presným výpočtom zliav a overenými environmentálnymi tvrdeniami.
Problém pre domáci trh
K februáru 2026 vyšetrovanie stále prebieha. Ak Temu problémy odstrániť nedokáže, národné orgány môžu uložiť pokuty alebo ďalšie sankcie. Postup Európskej únie je však až prekvapivo pomalý. Kým európska byrokracia váha s rozhodnými krokmi, čínsky gigant si potichu ukrajuje čoraz väčší podiel na trhu. Využíva na to sporné taktiky, ktoré si domáca konkurencia nemôže dovoliť použiť.
