Trať po tragickej zrážke opäť sprejazdnili: Vlaky po úseku prechádzajú len minimálnou rýchlosťou

Foto: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿

Nina Malovcová
SITA
Po nehode pri Dunajskej Strede obnovili premávku.

Železničná trať v úseku Dunajská Streda – Dolný Štál je po štvrtkovej tragickej zrážke osobného vlaku a nákladného auta prejazdná s prevádzkovým obmedzením. To spočíva v pomalej jazde cez priecestie rýchlosťou 10 km/h na úseku dlhom 50 metrov.

Priecestné zabezpečovacie zariadenie je dočasne vypnuté a je nahradené dočasným dopravným značením, ktoré na to upozorňuje. Na priecestnom zabezpečovacom zariadení došlo podľa hovorkyne Železníc SR Petry Lánikovej k poškodeniu dvoch prípojných stojánkov a štyroch prípojných lán. Tieto poškodené časti budú vymenené počas dnešného dňa.

Poškodené koľaje a opravy

„Poškodené je aj koľajisko, je preto potrebná výmena 12 kusov betónových podvalov, tiež evidujeme poškodenie drobného zvrškového materiálu a jedného priecestného panelu. Súčasťou opráv bude aj smerová a výšková úprava koľaje pomocou strojnej podbíjačky,“ informovala Petra Lániková.

Predpokladaný termín ukončenia všetkých prác a zrušenia obmedzení je podľa nej stanovený na 22. apríla 2026. K zrážke osobného vlaku dopravcu Leo Express a nákladného vozidla došlo vo štvrtok 16. apríla ráno. Vodič auta nehodu neprežil, vo vlaku sa ľahšie zranilo 21 ľudí. Prípad si prevzal dunajskostredský vyšetrovateľ, ktorý začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.

