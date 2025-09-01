Putin rečnil v Číne: Z vojny na Ukrajine obvinil Západ, od mieru sme opäť ďalej. Stretnúť by sa mal aj s Ficom

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Putin vystúpil na samite v Číne.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok ráno v čínskom meste Tchien-ťin vystúpil na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). V prejave kritizoval Západ, ktorý podľa neho spôsobil vypuknutie ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. TASR o tom píše podľa agentúr AFP, Reuters a TASS.

„Táto kríza nebola vyvolaná útokom Ruska na Ukrajinu, ale bola výsledkom prevratu na Ukrajine, ktorý podporil a vyprovokoval Západ,“ povedal Putin. Odkazoval na proeurópsku revolúciu na Ukrajine v rokoch 2013 až 2014, po ktorej vo funkcii skončil ukrajinský prezident Viktor Janukovyč.

Moskva hovorí o „puči“

Bol riadne odvolaný v parlamente, Moskva jeho koniec vo funkcii napriek tomu označuje za puč. Kremeľ následne obsadil a anektoval Krymský polostrov a podporil proruských separatistov na východe Ukrajiny. „Druhým dôvodom krízy sú neustále pokusy Západu vtiahnuť Ukrajinu do NATO,“ zdôraznil ruský prezident. Opätovne zopakoval, že je potrebné vyriešiť „základné príčiny konfliktu“ na Ukrajine.

Foto: SITA/AP

Pred začiatkom samitu Putin diskutoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a ďalšími lídrami o výsledkoch jeho nedávneho stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Na rokovaní podľa jeho slov dosiahli určité „porozumenie“, ktoré môže pomôcť otvoriť cestu k mieru na Ukrajine.

Samit otvoril Si Ťin-pching

Si Ťin-pching otvoril summit hláv štátov a vlád ŠOS v pondelok ráno. V prístavnom meste Tchien-ťin južne od Pekingu sa zišlo viac ako 20 svetových lídrov vrátane indického premiéra Naréndru Módího alebo tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Prítomný je aj generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres.

Foto: SITA/AP

Moskva a Peking prezentujú ŠOS ako alternatívu k politickým a bezpečnostným blokom vedeným Západom. Putin v tejto súvislosti deklaroval, že svet potrebuje „systém, ktorý nahradí zastarané eurocentrické a euroatlantické modely a zohľadní záujmy čo najširšieho okruhu krajín“.

Kremeľ v nedeľu oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin sa v najbližších dňoch stretne v Číne so slovenským premiérom Robertom Ficom.

Foto: SITA/AP

Poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov novinárom povedal, že „plánované“ je stretnutie Putina s Ficom. Neposkytol však podrobnejšie informácie, o čom budú hovoriť alebo kedy presne sa stretnú.

