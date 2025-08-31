Robert Fico sa v Číne stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, tvrdí poradca Kremľa Jurij Ušakov

Foto: TASR - Ján Krošlák

Petra Sušaninová
SITA
Premiér obhajuje svoje konanie.

Kremeľ v nedeľu oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin sa v najbližších dňoch v Číne stretne so slovenským premiérom Robertom Ficom.

Poradca Kremľa pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov novinárom povedal, že „plánované“ je stretnutie Putina s Ficom. Neposkytol však podrobnejšie informácie, o čom budú hovoriť, alebo kedy presne sa stretnú.

Fico má odcestovať do Pekingu na stredajšiu prehliadku pri príležitosti konca druhej svetovej vojny v Ázii. Putin je v čínskom meste Tchien-ťin na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu a na prehliadke v Pekingu má sedieť vedľa čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.

