Princezná Kate porušila protokol a rozosmiala hostí. Neodpustila si poznámku, čo je v kráľovskej rodine vzácne

Princezná z Walesu počas slávnostnej recepcie pri príležitosti 125. výročia organizácie Cancer Research UK prekvapila úprimným vyznaním lásky svojmu manželovi, princovi Williamovi. Jej spontánna reakcia pobavila prítomných hostí a okamžite si získala pozornosť verejnosti.
Podujatie sa konalo v londýnskom paláci St. James’s Palace za účasti kráľa Karola, kráľovnej Kamily, vojvodu a vojvodkyne z Gloucesteru, ako aj významných osobností, ktoré sa angažujú v boji proti rakovine. Princezná Kate sa na recepcii zúčastnila bez princa Williama, ktorý tentoraz chýbal, ako informoval Daily Mail.
Formálnosť odhodila bokom
Počas stretnutia s írskym spevákom Ronanom Keatingom a jeho manželkou Storm prišla reč práve na budúceho kráľa. Keating princeznú požiadal, aby Williamovi odovzdala pozdrav, zatiaľ čo jeho manželka poznamenala, že je to skutočný džentlmen. Keď Ronan dodal: “Máme ho radi,” Kate pohotovo a s úsmevom odpovedala: “Aj ja.”
Krátka poznámka vyvolala medzi prítomnými smiech a mnohí ju vnímali ako nezvyčajne otvorené verejné vyznanie citov, ktoré sa od členov kráľovskej rodiny nevída často. Emotívnejší moment však nastal počas rozhovoru so Sebastianom Bowenom, vdovcom po známej britskej aktivistke Dame Deborah James. Tá zomrela v roku 2022 po dlhoročnom boji s nevyliečiteľnou rakovinou čriev a stala sa symbolom osvety a podpory výskumu tejto choroby.
Bowen princeznej poďakoval za podporu, ktorú jemu a jeho rodine poskytli William s Kate. Keď spomenul princov citlivý prístup k ich dvom deťom, Kate odpovedala jednoducho: “Taký on je.” Zároveň ocenila odkaz zosnulej aktivistky a vyzdvihla význam jej práce, ktorá mala výrazný dopad na podporu výskumu rakoviny a financovanie klinických štúdií.
Rakovina spojila Kate, kráľa Karola a iné osobnosti
Recepcia mala pre Kate aj osobný rozmer. Princezná totiž začiatkom roka 2024 oznámila, že jej diagnostikovali bližšie nešpecifikovanú formu rakoviny. Následne absolvovala chemoterapiu, ktorú ukončila koncom leta. V januári 2025 verejne oznámila, že je v remisii, no zároveň priznala, že liečba si vyžiadala veľkú fyzickú aj psychickú daň a návrat k verejným povinnostiam bude postupný.
Podobnú skúsenosť prežíva aj kráľ Karol, ktorému bola rakovina diagnostikovaná len niekoľko týždňov pred princeznou Kate. Panovník naďalej podstupuje liečbu. Medzi hosťami nechýbali ani známe osobnosti, ktoré si prešli vlastným bojom s ochorením. Prítomná bola televízna moderátorka Davina McCall, ktorá podstúpila operáciu nezhubného nádoru na mozgu a minulý rok sa liečila aj na rakovinu prsníka. Po stretnutí s princeznou vyhlásila, že ich rozhovor bol “naozaj nádherný”.
Davina ocenila otvorenosť členov kráľovskej rodiny pri zdieľaní vlastných zdravotných problémov. Podľa jej slov nie je jednoduché hovoriť o rakovine pred celým svetom, no práve zdieľanie skúseností môže pomôcť nielen pacientom, ale aj ich blízkym.
Kráľovský pár si vyslúžil vlnu obdivu
Hoci bola recepcia venovaná boju proti rakovine, jedným z najdiskutovanejších momentov večera sa stala spontánna reakcia princeznej Kate. Po zverejnení fotografií a videí z recepcie sociálne siete zaplavili pozitívne reakcie. Mnohí fanúšikovia kráľovskej rodiny vyzdvihovali silné partnerstvo princa Williama a Kate a oceňovali ich ľudský prístup k ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou.
Práve krátke, spontánne vyznanie lásky adresované Williamovi sa stalo jedným z najpamätnejších momentov večera. Ukázalo, že aj za prísnymi pravidlami kráľovského protokolu sa skrýva manželský vzťah založený na vzájomnej podpore, úcte a hlbokom cite.
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