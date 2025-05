Princezná Kate prelomila mlčanie o svojom psychickom zdraví. Prezradila, čo ju držalo nad vodou počas liečby rakoviny

Už je to nejaký čas, čo sa Kate vrátila do práce a venuje sa kráľovským povinnostiam. Plná elánu a nadšenia po náročnom období, počas ktorého bojovala o svoje zdravie, sa nedávno opäť ozvala svojim fanúšikom na sociálnej sieti a oznámila im príjemnú správu. Pustila sa do nového projektu, v rámci ktorého bude pravidelne zverejňovať série videí s názvom „matka príroda“. Sľubuje tým štvrťročnú oslavu neskrotnej krásy meniacich sa ročných období v Spojenom kráľovstve.

Zdá sa však, že príroda má pre ňu oveľa väčší význam. Princezná Kate zverejnila trojminútové video na svojich oficiálnych kanáloch sociálnych médií a vysvetlila inšpiráciu, ktorá za projektom stojí. Zábery, ktoré boli začiatkom tohto mesiaca natočené v Mull Willom Warrom, ukazujú Williama a Kate s novým imidžom, ako si spolu užívajú nádhernú scenériu, ako uviedol magazín Hello!

Jar ako obdobie znovurodenia

Prírodné krásy sú to, čo princeznej pomohlo v ťažkých časoch. „Počas uplynulého roka bola príroda mojou svätyňou,“ povedala trojnásobná mamička. „Schopnosť prírodného sveta inšpirovať nás, starať sa o nás a pomáhať nám liečiť sa a rásť je bezhraničná a je vnímaná už celé generácie. Práve prostredníctvom prírody môžeme naplno pochopiť skutočnú prepojenosť všetkých vecí, dôležitosť rovnováhy, obnovy a odolnosti. Spojenie s prírodou nám pomáha hlbšie pochopiť seba, svet okolo nás a jeden druhého,“ uviedla.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Kate sa dotkla dôležitosti jari a dodala: „Jar je obdobím znovuzrodenia, nádeje a nových začiatkov. Z temných zimných dní sa vonkajší svet ticho prebúdza s novým životom a prichádza pocit optimizmu, očakávania a pozitívnej, nádejnej zmeny. Rovnako ako sa príroda oživuje a obnovuje, môžeme to urobiť aj my. Znovu sa spojme s prírodou a oslávme nový úsvit v našich srdciach. Často práve z najmenších semienok môže dôjsť k najväčšej zmene a v tomto neustále rastúcom svete sa musíme držať toho, čo nás všetkých spája.“

Oslava spojenia ľudstva s prírodou