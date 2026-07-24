Falošná priateľka princa Williama sa vydala. Kedysi zohrala divadielko, dnes má vlastnú svadbu

Foto: SITA/AP / Instagram (bryonydaniels)

Dana Kleinová
Kráľovská rodina
Kedysi kryla jeho utajovaný románik s Kate Middleton.

Kráľovská rodina dobre vie, ako ovládať naratív a nechať verejnosť myslieť si to, čo chce. Napríklad Kate Middleton už roky sama fotografuje svoje deti pri narodeninách či sviatkoch a tieto fotky palác poskytuje médiám zadarmo. Zabúdať však netreba ani na obdobie, kedy spolu William a Kate ešte len chodili, a keďže chceli udržať svoj vzťah v tajnosti, dali do pozornosti inú ženu, ktorá od nich odpútala pozornosť paparazzov.

Bryony Daniels, ktorá svojho času počas štúdia na Univerzite v St Andrews zohrala úlohu „fiktívnej priateľky“ princa Williama, aby utajila jeho románik s Kate Middleton, našla minulý týždeň svoj vlastný šťastný koniec a oficiálne je vydatá. Informoval o tom portál Boredpanda.

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Kto je „fiktívna priateľka“ princa Williama?

Bryony a princ William boli v roku 2003 často fotografovaní na ceste na prednášky z geografie. Študent vyššieho ročníka na St. Andrews však v tom čase pre The Sydney Morning Herald uviedol, že dvojicu nespájalo nič romantické. „Je to len niekto, komu povie ‚ahoj‘,“ uviedol zdroj.

Paparazzovia však tomuto tvrdeniu odmietli uveriť — a mali na to dobrý dôvod. Bryony totiž dostala pozvanie pripojiť sa k princovi Williamovi na predvianočnom večierku v sídle Sandringham House, kde sa britská kráľovská rodina stretáva počas sviatkov. Na večierku sa zúčastnila aj Kate, no tlač tomu nevenovala veľkú pozornosť, keďže sa často pohybovala v rovnakom okruhu priateľov a zúčastňovala sa na rovnakých univerzitných aktivitách ako Bryony — vrátane prehliadky na charitatívnej módnej šou, ktorá je dnes známa najmä ako udalosť, kde sa princ William do Kate prvýkrát zaľúbil.

William a Kate
Foto: SITA

Bryony sa napokon v apríli 2011 zúčastnila na svadbe princa Williama a Kate. Na obrade bola videná so širokým úsmevom, v ružových šatách doplnených zafírovým náhrdelníkom a čiernym fascinátorom.

Našla svojho vyvoleného

Bryony Daniels, kedysi označovaná za Williamovu „fiktívnu“ priateľku, sa vydala za britského aristokrata Adaira Williamsa, synovca vojvodu zo Sutherlandu, na vidieckom sídle svojej rodiny Strathvaich Estate v Škótsku. Hoci sa v roku 2011 zúčastnila na svadbe princa Williama a Kate Middleton, budúci kráľ sa na jej sobáši neobjavil.

 

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„Jeden nádherný týždeň, čo som tvoja a ty môj,“ zdieľala v piatok 17. júla na Instagrame.

Bryony si pre svoj veľký deň vybrala netradičné zlaté brokátové šaty od Emilie Wickstead, ku ktorým dolaďovala čelenku v rovnakom štýle a vlajúci biely závoj. Udalosť sprevádzal „všadeprítomný letný škótsky dážď“, ako uviedla v popise svojho príspevku na sociálnej sieti.

Na jednej z fotografií si novomanželia po výmene manželských sľubov dávajú bozk, pričom Bryony v ruke drží kyticu bielych, ružových a červených kvetov. Na ďalšom zábere sú spolu s Adairom odfotografovaní na zadnom sedadle zeleného Land Roveru, kde ženích zdvíha pohár šampanského na počesť svojej nevesty.

Zasnúbili sa v prírode

Pár oznámil zasnúbenie v novembri 2025. Adair požiadal Bryony o ruku priamo v Škótskej vysočine, pričom ona sama v popise na Instagrame priznala, že to „nie je vysnívané miesto každej ženy, no práve v tom spočíva to čaro“.

 

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„Vyplakala som si oči. A stále plačem, keď na to pomyslím,“ pokračovala. „Nemala som ani tušenie. Garrons (môj typ bielych koní, nie jeho) a náš úžasný tím poľovníkov sa na kopci stretli úplne náhodou a v chate ma čakala rodina, ku ktorej som sa mohla vrátiť. Zišli sme z kopca s plnými srdcami, sledovali sme potok Falls Toll Burn smerom k jazeru Loch Vaich cez starobylý kaledónsky borovicový les v žiare slnka. Ach, a potom Adair ulovil dosť veľkú šťuku, vlna pri Thurso sa prehlbovala a polárna žiara zatancovala na rozlúčku, keď sme sa vydali na juh, aby sme pokračovali v sťahovaní do domu @herringstonhouse. Viem, že dokonalosť neexistuje, ale… #iloveyou.“

Bryony v marci svojim sledovateľom podrobnejšie ukázala svoj zásnubný prsteň od tradičnej šperkárskej značky Pragnell London.

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