Meghan Markle zabojuje o prestížne ocenenie: Nový kariérny míľnik po odchode z kráľovskej rodiny 

Po turbulentných rokoch plných zmien, nových začiatkov a budovania vlastnej identity mimo kráľovského paláca si Meghan Markle pripísala výrazný úspech. Vojvodkyňa zo Sussexu sa opäť ocitla v centre pozornosti, tentoraz však nie pre svoje súkromie či vzťah s britskou monarchiou, ale pre svoje pôsobenie vo svete médií a zábavy.
Jej najnovší kariérny krok priniesol uznanie, ktoré pre ňu môže znamenať dôležitý míľnik. Projekt, na ktorom Meghan v poslednom období intenzívne pracovala, zaujal odborníkov z televízneho prostredia a dostal sa medzi nominovaných na prestížne ocenenie, ako píše magazín Hello! Ide o moment, ktorý môže výrazne ovplyvniť jej ďalšie smerovanie a potvrdiť, že sa jej darí budovať novú kapitolu života mimo oficiálnych kráľovských povinností.
Zabodovala s vlastným programom
Vojvodkyňa zo Sussexu si pripísala veľký úspech po tom, čo jej lifestylová relácia S láskou, Meghan získala historicky prvú nomináciu na cenu Daytime Emmy.
Projekt, ktorý vznikol v spolupráci so streamovacou platformou Netflix, tak zaznamenal významné uznanie nielen zo strany divákov, ale aj televízneho priemyslu. A to pritom spočiatku po humbuku záujem o seriál opadol a mnoho kritikov z amerických a britských médií vyjadrilo negatívnu spätnú väzbu.
Ide o jej vôbec prvú nomináciu od prestížnej televíznej organizácie. Jej relácia bola nominovaná v kategórii Najlepší lifestylový program na udeľovaní cien Daytime Emmy 2026. Súťažiť bude s ďalšími reláciami, medzi ktorými sú napríklad George to the Rescue, The Motherhood, The Wizard of Paws či A Different Breed.
Mamička dvoch detí neskrývala nadšenie, s ktorým sa podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti. “Obrovská gratulácia úžasnému štábu, producentom a celému tímu, ktorý pracoval na seriáli “S láskou, Meghan” na @netflix. Sme nominovaní na cenu Emmy v kategórii Najlepší lifestylový program,” napísala na Instagram.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Relácia S láskou, Meghan mala premiéru na Netflixe v roku 2025 a bola úzko prepojená aj s uvedením jej vlastnej lifestylovej značky As Ever. Produkty značky sa objavovali v jednotlivých epizódach, v ktorých Meghan predstavovala svoj pohľad na varenie, záhradkárčenie, pohostinnosť či vytváranie príjemnej atmosféry v domácnosti.
Koncom októbra sa rozhodne
Počas dvoch sérií si Meghan do programu pozvala aj viacero známych osobností. Medzi hosťami nechýbali napríklad herečka Mindy Kaling, módny odborník Tan France či modelka a televízna osobnosť Chrissy Teigen. Diváci mohli sledovať uvoľnenejšiu stránku vojvodkyne zo Sussexu a nahliadnuť do jej každodenného života, ktorý sa sústreďuje najmä na rodinu, kreativitu a životný štýl.
Napriek tomu, že relácia po svojom uvedení vyvolala zmiešané reakcie a názory na ňu sa medzi divákmi líšili, nominácia na Daytime Emmy predstavuje pre Meghan významné uznanie zo strany televíznej branže. Výsledky udeľovania cien budú známe počas slávnostného ceremoniálu, ktorý sa uskutoční 30. októbra v Hollywood Palladium v Los Angeles.
Naďalej spolupracujú s Netflixom
Nominácia zároveň prichádza v období, keď sa pozornosť opäť sústreďuje na spoluprácu Meghan a princa Harryho so spoločnosťou Netflix. Manželia podpísali so streamovacím gigantom po svojom odchode z pozície aktívnych členov kráľovskej rodiny v roku 2020 údajne lukratívnu zmluvu v hodnote približne 100 miliónov dolárov.
Prostredníctvom svojej produkčnej spoločnosti Archewell Productions následne vytvorili viacero dokumentárnych a televíznych projektov.
Hoci značka As Ever začiatkom roka oznámila ukončenie spolupráce s Netflixom a plánuje fungovať samostatnejšie, samotná produkčná spolupráca Meghan a Harryho so spoločnosťou naďalej pokračuje. Minulý rok navyše uzavreli novú dohodu typu “first-look”, ktorá Netflixu poskytuje možnosť ako prvému posudzovať ich budúce projekty.
Medzi pripravovanými projektmi je aj film No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege, ktorý vznikne podľa memoárov majora Adama Jowetta a bude rozprávať príbeh britských vojakov slúžiacich v Afganistane.
Pokračuje v budovaní vlastnej značky
Hoci cesta Meghan Markle po odchode z kráľovských povinností nebola vždy jednoduchá a jej verejné projekty často sprevádzali rozdielne reakcie, táto nominácia predstavuje významný úspech. Dokazuje, že vojvodkyňa zo Sussexu sa snaží vytvoriť vlastnú profesionálnu identitu a presadiť sa v oblasti médií, produkcie a životného štýlu.
Či si napokon odnesie aj samotné ocenenie, ukáže až slávnostný večer, no už samotná nominácia je pre ňu dôležitým kariérnym momentom.
Nahlásiť chybu v článku