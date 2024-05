Kráľ Karol III. prvýkrát otvorene prehovoril o rakovine, ktorú mu diagnostikovali: Prezradil osobný detail

Všetkých pred časom zasiahla správa z kráľovského dvora o tom, že kráľovi Karolovi III. diagnostikovali rakovinu. Teraz o chorobe prvýkrát otvorene prehovoril, pripravila ho o jeden zo zmyslov.

Ako informuje Mail Online, kráľ Karol III. v prvom otvorenom rozhovore od diagnózy rakoviny prezradil, že ho liečba pripravila o chuť. 75-ročný panovník sa dnes popoludní pri návšteve Armádneho leteckého múzea v Middle Wallop v grófstve Hampshire rozprával s veteránom britskej armády Aaronom Mapplebeckom. Mapplebeck prezradil, že pred časom podstúpil liečbu rakoviny semenníkov, počas ktorej prišiel o jeden zo zmyslov. Kráľ priznal, že sa to stalo aj jemu.

Buckinghamský palác zatiaľ nepotvrdil podrobnosti o jeho liečbe, kráľovskí predstavitelia zatiaľ uviedli len toľko, že sa lieči na bližšie nešpecifikovanú formu rakoviny.

🚁 Today, at the Army Aviation Centre in Middle Wallop, The King officially handed over the role of Colonel-in-Chief of the Army Air Corps – the combat aviation arm of the British Army – to The Prince of Wales. pic.twitter.com/iKLIacuwCX

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 13, 2024