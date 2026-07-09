Brat princeznej Kate odhalil sľub, ktorý jej dal v nemocničnej izbe. Zverejnil odkaz, ktorý dojal celý svet

James Middleton a princezná Kate

Foto: SITA

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
James Middleton ukázal silu ich puta.

Keď princezná Kate prechádzala jedným z najnáročnejších období svojho života, po jej boku stála najbližšia rodina vrátane mladšieho brata Jamesa Middletona. Ich silné súrodenecké puto bolo citeľné počas celej jej cesty za uzdravením a najnovšie ho James pripomenul emotívnym príspevkom na sociálnej sieti Instagram. 

Niekoľkými úprimnými vetami vzdal svojej sestre hold a ukázal, akú veľkú úctu k nej prechováva. Urobil tak prostredníctvom dvoch zverejnených fotografií z výzvy Three Peaks Challenge, ktorú princezná Kate absolvovala na podporu Royal Marsden Cancer Charity. Počas tejto výzvy vystúpila na tri najvyššie vrchy Anglicka, Škótska a Walesu, ako uvádza portál Three Peaks Challenge.

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Emotívny odkaz, ktorý hovorí za všetko

K záberu pridal James Middleton dojímavé slová, ktoré si okamžite získali pozornosť fanúšikov kráľovskej rodiny po celom svete. “Som nesmierne hrdý na svoju milovanú sestru,” začal brat princeznej Kate a vzápätí spomenul sľub, ktorý dal svojej milovanej sestre v jej ťažkom období.

“Pred dvoma rokmi som ti povedal, že na tento vrchol vystúpime spolu. Rozprávali sme sa o zdolávaní hôr, keď si bola v nemocnici, aj o neuveriteľnej liečivej sile prírody pre telo aj myseľ. Preto bolo pre mňa veľkou cťou pridať sa k tebe a zdolať výzvu Three Peaks Challenge, aby sme podporili organizáciu Royal Marsden Cancer Charity,” pokračoval James.

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Z odkazu možno vyčítať, že Kate skladá poklonu. Dokázala totiž niečo veľké, a zatiaľ čo mnohí by sa vzdali alebo zmýšľali negatívne, ona si zachovala pozitívnu myseľ a vieru v seba a život. “Vidieť, akú dlhú cestu si prešla, je jednoducho inšpirujúce. Tvoja sila, odolnosť a odhodlanie – a to všetko popri tom, ako si úžasnou mamou, manželkou, dcérou aj sestrou – inšpirujú mňa aj množstvo ďalších ľudí každý jeden deň. Zostaň presne taká, aká si,” dodal jej brat.

Viac než len zdolanie troch vrcholov

James týmito slovami pripomenul nielen náročné obdobie, ktorým si Kate prešla počas liečby, ale aj to, akú dôležitú úlohu zohrávali nádej, podpora rodiny a pobyt v prírode pri jej zotavovaní. Keďže práve príroda sa podľa jeho slov stala symbolom nádeje aj uzdravovania, nielen fyzického, ale aj psychického, spoločné absolvovanie spomínanej výzvy malo pre oboch oveľa hlbší význam než len športový výkon. Predstavovalo splnenie sľubu, ktorý si dali v jednom z najťažších období, a zároveň oslavu novej životnej etapy.

James Middleton a kráľovná Kamila
Foto: SITA

Odvaha hovoriť o tom najťažšom

Princezná Kate si v uplynulých mesiacoch získala obdiv miliónov ľudí otvorenosťou, s akou pristupovala k svojej zdravotnej situácii. Hoci si súkromie vždy dôsledne chránila, rozhodla sa verejnosť informovať o svojej diagnóze aj liečbe. Jej úprimnosť mnohým pacientom dodala odvahu a pripomenula, že aj členovia kráľovskej rodiny čelia rovnakým životným skúškam ako ktokoľvek iný.

Rodinné puto, ktoré zdolalo všetky skúšky

Vzťah Kate a Jamesa Middletonovcov bol vždy veľmi blízky. James sa v minulosti otvorene vyjadroval aj o vlastných psychických problémoch a viackrát priznal, že práve rodina mu pomohla prekonať najťažšie obdobia života. Aj preto dnes dobre vie, aký veľký význam má prítomnosť blízkych v časoch, keď človek čelí zdravotným alebo osobným výzvam.

Princezná Kate
Foto: SITA

Obaja zároveň ukazujú, že aj po náročných obdobiach možno nájsť nové ciele, splniť dávne sľuby a znovu objaviť radosť z maličkostí. Ich spoločný výstup na vrchol sa tak stal nielen symbolom fyzického výkonu, ale predovšetkým víťazstva vytrvalosti, súrodeneckej lásky a nádeje, ktorá pomáha prekonať aj tie najťažšie životné skúšky.

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