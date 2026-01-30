Posledné mená Let’s Dance odhalené: Boj o titul kráľa parketu začína. Pozrite si celú zostavu Gladiátorov

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Let’s Dance
Televízia Markíza prezradila posledné tri mená.

Už minulý rok bolo známe, že nová séria Let’s Dance bude výnimočná. Jedenásta séria, ktorá dostala podtitul Gladiátori, predstaví All stars ročník. To znamená, že namiesto toho, aby sa diváci tešili na nové tváre, ktoré v šou ešte nevideli, na parket sa vrátia najväčšie esá, ktoré počas svojich sérií zažiarili. 

Prvými potvrdenými menami boli Ján Koleník, Nela Pocisková a Jakub Jablonský – víťazi ročníkov, v ktorých súťažili. Ako ďalšiu televízia oznámila účasť Juraja Mokrého, ktorý sa na parkete objaví po 17 rokoch. Nasledovalo oznámenie mien Kristián Baran, Vladimír Kobielsky a Gabriela Marcinková a dnes už vieme, kto doplní zvyšok zostavy.

Zostava je kompletná

V minulosti sa špekulovalo, že by sa na parket mohla vrátiť Zuzana Fialová. Tá si totiž ako jediná vyskúšala všetky tri pozície v súťaži. Nielenže je totiž víťazkou prvej série, ale bola totiž tiež stabilnou porotkyňou v druhej a šiestej sérii tanečnej šou a vyskúšala si aj post moderátorky v tretej sérii.

 

Dnes, keď už poznáme zvyšné tri mená, vieme, že sa špekulácie nepotvrdili. Markíza dnes ráno zverejnila poslednú trojicu súťažiacich. Sú nimi Petra Polnišová, Jana Hospodárová a Zuzana Porubjaková. Petra Polnišová sa v roku 2009 vo finále stretla s Jurajom Mokrým, Jana Hospodárová si v roku 2011 odniesla víťaznú trofej a Zuzana Porubjaková minulý rok patrila medzi favoritky súťaže už od jej začiatku.

Čo sa týka moderátorov, aj tí sú už dávno známi. K Janke Kovalčíkovej sa tento rok pridá Adam Bardy, ktorý nahradí Annu Jakab Rakovskú.

