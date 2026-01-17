Poznáme meno nového moderátora Let’s Dance: Rakovskú už neuvidíme, nahradí ju prekvapivá tvár

Foto: Instagram (letsdance.markiza)

Martin Cucík
Let’s Dance
Novým porotcom v šou Let’s Dance bude Adam Bardy.

Jedna z najočakávanejších televíznych udalostí roka sa nezadržateľne blíži. Tanečná šou Let’s Dance sa na obrazovky televízie Markíza vracia už 8. marca a spolu s ňou prichádza aj výrazná novinka. Divákov bude počas nedeľných večerov sprevádzať vynovená moderátorská dvojica.

Jedenásta séria stavila na nečakanú kombináciu. Overenú moderátorku Janku Kovalčikovú tentoraz doplní herec Adam Bardy, ktorý sa po minuloročnom pôsobení v porote presúva do úlohy moderátora.

Viac z témy Let’s Dance:
1.
Kto doplní hviezdnu zostavu Let’s Dance? Mená víťazov pribúdajú a otáznik visí nad jednou dôležitou tvárou
2.
Nostalgia v Let’s Dance vrcholí: Markíza potvrdila účasť Juraja Mokrého, na parkete sa ukáže po 17 rokoch
3.
Legendárny návrat: V jedenástej sérii Let’s Dance sa vrátia na parket bývalí súťažiaci. Nebude chýbať Koleník
Zobraziť všetky články (42)

Teší nás, že sa moderátorského postu aj tento rok ujme Janka Kovalčíková. Tentokrát však bude mať po boku nového charizmatického kolegu, Adama Bardyho. Ten sa po minuloročnom debute v porotcovskom kresle predstaví v role moderátora. Sme presvedčení, že spoločne vytvoria dvojicu, ktorá si svojou prirodzenosťou a energiou získa priazeň divákov,“ uviedla televízia Markíza na svojom webe.

Pripravuje sa na novú výzvu

Samotný Bardy sa vyjadril pozitívne, obavy vraj nemá. „Veľmi sa teším. Je to opäť niečo nové. Musím povedať, že zatiaľ nemám obavy. Je možné, že prídu s prvým priamym prenosom. To, čo zatiaľ cítim, je rešpekt. Ale úprimne sa veľmi teším. Aj na to, že tam bude väčšie publikum, ktoré nám s atmosféru bude pomáhať,“ píše sa v jeho vyjadrení na webe televízie.

Ako sme informovali v prechádzajúcom článku, zloženie poroty by malo byť v znamení Jána Ďurovčíka, Tatiany Drexler a Zdeněka Chlopčíka. Otáznou ostáva už len Zuzana Fialová, ktorej funkcia bude najväčším prekvapením tejto zostavy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nostalgia v Let’s Dance vrcholí: Markíza potvrdila účasť Juraja Mokrého, na parkete sa ukáže po…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac