Poznáme meno nového moderátora Let’s Dance: Rakovskú už neuvidíme, nahradí ju prekvapivá tvár

Jedna z najočakávanejších televíznych udalostí roka sa nezadržateľne blíži. Tanečná šou Let’s Dance sa na obrazovky televízie Markíza vracia už 8. marca a spolu s ňou prichádza aj výrazná novinka. Divákov bude počas nedeľných večerov sprevádzať vynovená moderátorská dvojica.
Jedenásta séria stavila na nečakanú kombináciu. Overenú moderátorku Janku Kovalčikovú tentoraz doplní herec Adam Bardy, ktorý sa po minuloročnom pôsobení v porote presúva do úlohy moderátora.
„Teší nás, že sa moderátorského postu aj tento rok ujme Janka Kovalčíková. Tentokrát však bude mať po boku nového charizmatického kolegu, Adama Bardyho. Ten sa po minuloročnom debute v porotcovskom kresle predstaví v role moderátora. Sme presvedčení, že spoločne vytvoria dvojicu, ktorá si svojou prirodzenosťou a energiou získa priazeň divákov,“ uviedla televízia Markíza na svojom webe.
Pripravuje sa na novú výzvu
Samotný Bardy sa vyjadril pozitívne, obavy vraj nemá. „Veľmi sa teším. Je to opäť niečo nové. Musím povedať, že zatiaľ nemám obavy. Je možné, že prídu s prvým priamym prenosom. To, čo zatiaľ cítim, je rešpekt. Ale úprimne sa veľmi teším. Aj na to, že tam bude väčšie publikum, ktoré nám s atmosféru bude pomáhať,“ píše sa v jeho vyjadrení na webe televízie.
Ako sme informovali v prechádzajúcom článku, zloženie poroty by malo byť v znamení Jána Ďurovčíka, Tatiany Drexler a Zdeněka Chlopčíka. Otáznou ostáva už len Zuzana Fialová, ktorej funkcia bude najväčším prekvapením tejto zostavy.
