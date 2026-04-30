Slovenského občana uniesla izraelská armáda: IĽP vyzýva Blanára, aby si predvolal izraelského veľvyslanca

Aktuálna správa
Petra Sušaninová
Tlačová správa
IĽP hovorí o nepriateľskom akte voči Slovensku.

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) v tlačovej správe informuje, že sa vo veci slovenského občana Martina Panulina obrátila na ministra zahraničných vecí Juraja Blanára. Panulin mal byť počas uplynulej noci unesený z lode v medzinárodných vodách izraelskou armádou. Loď je súčasťou humanitárnej flotily Global Sumud, ktorá sa pokúša dostať lieky a potraviny do Gazy.

“Vyzývame ministra zahraničných vecí, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Izraela na Slovensku Jacoba Yanovskeho a žiadal prepustenie občana SR Martina Panulina. Pán Panulin bol v noci na dnes unesený v medzinárodných vodách izraelskou armádou, čo je v rozpore s medzinárodným právom. Takéto konanie je na úrovni pirátstva a terorizmu. Máme obavy o zdravie a život pána Panulina, a to najmä vzhľadom na nehumánne zaobchádzanie s unesenými minulý rok. Pán minister Blanár by mal ukázať, ako vyzerá v praxi suverénna a sebavedomá diplomacia a pomôcť nášmu občanovi,” vyjadril sa riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Právnička organizácie Katarína Klimentová vysvetľuje, že takéto konanie izraelskej armády v medzinárodných vodách je ilegálne a ide o nepriateľský akt voči Slovenskej republike. Slovensko pritom s Izraelom naďalej spolupracuje v oblasti zbraní. „Je najvyšší čas, aby naša vláda túto spolupráca ukončila a podporila sankcie voči Izraelu v súvislosti s podozrením, že v Pásme Gazy pácha genocídu,” dodáva Klimentová.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Premiér spája Cintulu s opozíciou a médiami: Opozícia podľa neho vychováva nových teroristov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimi seriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimi seriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac