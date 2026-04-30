Slovenského občana uniesla izraelská armáda: IĽP vyzýva Blanára, aby si predvolal izraelského veľvyslanca

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) v tlačovej správe informuje, že sa vo veci slovenského občana Martina Panulina obrátila na ministra zahraničných vecí Juraja Blanára. Panulin mal byť počas uplynulej noci unesený z lode v medzinárodných vodách izraelskou armádou. Loď je súčasťou humanitárnej flotily Global Sumud, ktorá sa pokúša dostať lieky a potraviny do Gazy.
“Vyzývame ministra zahraničných vecí, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Izraela na Slovensku Jacoba Yanovskeho a žiadal prepustenie občana SR Martina Panulina. Pán Panulin bol v noci na dnes unesený v medzinárodných vodách izraelskou armádou, čo je v rozpore s medzinárodným právom. Takéto konanie je na úrovni pirátstva a terorizmu. Máme obavy o zdravie a život pána Panulina, a to najmä vzhľadom na nehumánne zaobchádzanie s unesenými minulý rok. Pán minister Blanár by mal ukázať, ako vyzerá v praxi suverénna a sebavedomá diplomacia a pomôcť nášmu občanovi,” vyjadril sa riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.
Právnička organizácie Katarína Klimentová vysvetľuje, že takéto konanie izraelskej armády v medzinárodných vodách je ilegálne a ide o nepriateľský akt voči Slovenskej republike. Slovensko pritom s Izraelom naďalej spolupracuje v oblasti zbraní. „Je najvyšší čas, aby naša vláda túto spolupráca ukončila a podporila sankcie voči Izraelu v súvislosti s podozrením, že v Pásme Gazy pácha genocídu,” dodáva Klimentová.
