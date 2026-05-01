Predávajúci musia od dnes akceptovať bezhotovostné platby: Slováci reagujú

Petra Sušaninová
Akú formu platby používajú Slováci radšej?

Dnes už si zákazníci môžu vybrať pri platení z viacerých možností, môžu platiť v hotovosti, kartou či napríklad QR kódom. Nie každý obchod to ale umožňuje. Od prvého mája majú ale predávajúci povinnosť akceptovať aj bezhotovostné platby.

Nová povinnosť pre predávajúcich

Ako sme vás informovali už pred časom, predávajúci budú mať po novom od 1. mája 2026 povinnosť akceptovať bezhotovostné platby pri nákupe nad jedno euro. Ak niekto zákazníkovi odmietne bezhotovostnú platbu, hrozí mu pokuta od 500 do 15-tisíc eur.

Nové pravidlá sa týkajú všetkých predajcov, ktorí evidujú tržby prostredníctvom systému eKasa. Pri vyberaní platobnej karty však zákazníci môžu zostať zaskočení. Napriek novému zákonu totiž majú predávajúci stále istú flexibilitu.

Bezhotovostná platba totiž nemusí podľa zákona prebehnúť len cez klasický terminál. Stačí poskytnúť možnosť platiť napríklad QR kódom. Ako píšeme v predchádzajúcom článku, funguje to tak, že predajca vygeneruje QR kód s platobnými údajmi, ktorý zákazník naskenuje v mobilnej bankovej aplikácii. Platba sa následne prevedie okamžite, bez potreby hotovosti či fyzickej karty.

Aké platby uprednostňujú Slováci?

Slovákov sme sa na našom Instagrame pýtali, ktorý spôsob platby pri bežných nákupoch uprednostňujú, či radšej platia kartou alebo v hotovosti. Jednoznačne prevládala odpoveď, že lepšia je platba kartou. V minime odpovedí respondenti uviedli, že radšej platia hotovosťou. A na chvoste sa ocitli odpovede, podľa ktorých na Slovensku platia hotovosťou, ale všade inde uprednostnia kartu.

Diskusia sa rozbehla aj na online fóre. Viacerí by ocenili, ak by všade bol na platenie k dispozícii online terminál. Niektorí ale majú obavy, čo sa stane, ak práve nastane výpadok internetu. Z hľadiska predávajúceho to tak nemusí byť vždy také ružové. Myslia si preto, že rozhodnutie by malo byť na predávajúcom. Viacerí uvažujú, že predávajúcim sa s platbami kartou spájajú nevýhody a mali by sme na to brať ohľad. Veria, že platba kartou by nemala byť povinnosťou, ale bonusom.

Slováci s QR platbami veľa skúseností nemajú

Ďalší ale dodávajú, že ak v nejakom obchode nemôžu zaplatiť kartou, už sa tam viac nevrátia. Iní reagujú miernejšie a vysvetľujú, že síce radšej platia kartou, no ak taká možnosť nie je, nevidia problém v zaplatení hotovosťou. Do istej sumy, napríklad 5 eur, radšej využijú hotovosť. Platby za pomoci QR kódu ale využívať neplánujú.

Niektorí vysvetľujú, že hoci s možnosťou platiť prostredníctvom QR kódu sa doteraz na Slovensku stretli len zriedkavo, takmer nikdy nemali problém s platením v hotovosti. Komentujúci žijúci v susednom Česku však konštatuje, že QR platby sú bežne dostupné a využívajú sa už dlho. Považuje to za skvelú alternatívu a veľké plus. Viacerí dodávajú, že hotovosť pri sebe už ani nenosia a platia jedine mobilom alebo hodinkami.

