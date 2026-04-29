Vlani predajne zatváral, zmizol aj z Bratislavy. Poľský konkurent Action sa teraz rozšíril, otvoril nový obchod

O reťazci Galaxy Home sa prvý raz začalo hovoriť v roku 2024. Na prelome marca a apríla napokon došlo k otvoreniu bratislavskej predajne, značka našla svoj domov aj v Spišskej Novej Vsi, Poprade či Michalovciach. Následne však musela pre slabšie výsledky sieť zredukovať, no konateľ spoločnosti už vtedy hovoril o tom, že by sa predajca zmiešaného tovaru mal rozšíriť inde.
Začiatkom roka 2025 sme vás informovali o tom, že značka Galaxy Home zmizla z Bratislavy a jednu z dvoch predajní musela zatvoriť aj v Spišskej Novej Vsi. Dôvodom boli podľa kompetentných nedostatočné výsledky, ktoré spôsobovali, že si obchody na seba nevedeli zarobiť.
Exit popreli, teraz sa rozširujú
„V budúcnosti máme v pláne otvorenie nových prevádzok po Slovensku, čo je momentálne v rokovaní,“ uviedol počas minuloročného februára pre interez konateľ Ján Čmelo. Zároveň tiež dementoval informácie o tom, že by spoločnosť mala plánovať exit zo slovenského trhu. Tieto správy vychádzali z vyjadrenia, ktoré pre interez poskytli zástupcovia bratislavského nákupného centra Tehelko.
Práve na tejto adrese skončila neúspešná bratislavská pobočka. „Momentálne neplánujeme otvárať novú predajňu v Bratislave, ani na inom mieste,“ uviedol pre interez na margo zatvorenia Xutao Lin, prevádzkovateľ tejto franšízovej pobočky.
Vlani tak ostali otvorené tri predajne s logom Galaxy Home – v spišskonovoveskom centre Madaras, v Poprade a v Michalovciach. K expanzii však v ďalších mesiacoch neprišlo. Uvedené portfólio sa napokon pred pár týždňami rozrástlo o košický obchod, ktorý spoločnosť otvorila na Trolejbusovej ulici oproti Tescu. Podľa informácií na sociálnych sieťach sa tak stalo v polovici marca.
Stále teda platí, že poľská značka ostáva výlučne záležitosťou východného Slovenska, no do budúcna nie je vylúčené, že by to mohla skúsiť aj v inom meste – tentoraz už posilnená bratislavskou skúsenosťou. Domácemu spotrebiteľovi má vzhľadom na šírku sortimentu a cenovú politiku čo ponúknuť, hlavne so zreteľom na fakt, že pod Tatrami takéto koncepty v posledných rokoch skrátka fičia.
Konceptom praje aj súčasný nákupný trend, v rámci ktorého zákazníci radi vybavia svoje potreby rýchlo, efektívne a často s dôrazom na finálnu cenu.
Predajca zmiešaného tovaru
Galaxy Home je typickým príkladom reťazca, ktorý sa zameriava na predaj zmiešaného tovaru – kuchynských potrieb, domácich potrieb, doplnkov do spálne, hračiek, dekorácií, auto-moto sortimentu či dokonca oblečenia. V jeho počiatkoch ho ľudia prirovnávali skôr k Actionu, no v súčasnosti má bližšie k nemeckému Woolworthu. Ako sa ale zdá, takú dynamickú a masívnu expanziu ako uvedení hráči už dnes očakávať nemôžeme.
Na diskontný predaj širokého sortimentu sa však okrem značiek ako Action či Woolworth zameriava aj Pepco, KiK či TEDi. Lokálne sa začal rozširovať aj menej známy reťazec Choice Home.
