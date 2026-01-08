Kto doplní hviezdnu zostavu Let’s Dance? Mená víťazov pribúdajú a otáznik visí nad jednou dôležitou tvárou

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Let’s Dance
Akú funkciu známa herečka dostane, je zatiaľ otázne.

Zatiaľ sú známe štyri mená súťažiacich v najnovšej sérii tanečnej šou Let’s Dance. Ide o víťazov predošlých ročníkov, medzi ktorými nechýbajú herci z Dunaja, ako aj legenda Juraj Mokrý, ktorý sa po rokoch vrátil na televízne obrazovky. A hoci by sa dalo čakať, že proti sebe nastúpia víťazi všetkých sérií, v takomto prípade by televízia neodhaľovala mená postupne a nemohla by divákov prekvapiť.

11. séria Let’s Dance proti sebe nasadí „gladiátorov“, ako súťažiacich nazvala samotná televízia. Podarilo sa im totiž v ich sérii prebojovať až do finále a všetci zatiaľ oznámení súťažiaci sú zároveň víťazmi svojich sérií. Ide o Jána Koleníka, Jakuba Jablonského, Nelu Pociskovú a už spomínaného Juraja Mokrého. Ako však bude vyzerať zvyšok zostavy?

Jedno meno je otázne

Zvyšné mená sú zatiaľ len dohadmi, ale dalo by sa čakať, že Markíza povolá všetkých predošlých víťazov, no to je nepravdepodobné. Mená totiž odhaľuje postupne a snaží sa navodiť dojem tajomna, čo by v takomto prípade nebolo možné. Portál Mediaboom si preto myslí, že odhalil ich stratégiu a vie, aké mená by sa mohli pridať k tým už oznámeným.

Predpokladanou ďalšou súťažiacou je víťazka druhej série herečka Michaela Čobejová. K nej by sa tiež mohla pridať Petra Polnišová, ktorá sa v tretej sérii, ktorú vyhral Juraj Mokrý, umiestnila na druhom mieste. Z druhého miesta by sa až do ringu gladiátorov mohli tiež prebojovať Gabriela Marcinková, Zuzana Porubjaková a Adam Bardy. Minimálne pri Gabriele Marcinkovej by to nebolo prekvapivé, keďže televízia vždy nasadzuje na parket hviezdy seriálov, ktoré sa vysielajú v rovnakom období. Napríklad, keď sa v zostave objavili až tri hviezdy zo seriálu Sľub. Tento rok by tak mohla nasadiť hviezdu Pána profesora, ktorý sa vracia po rokoch na obrazovky.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Adam Bardy (@adambardy)

Ďalej by sa k nim mohli pripojiť víťazka 5. série Jana Hospodárová, víťaz 6. série Vladimír Kobielsky, víťazka 8. série Jana Kovalčiková – čo by vysvetľovalo, prečo tento rok nebude opäť šou moderovať – a tiež víťaz 10. série Kristián Baran.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Najväčšou divokou kartou ostáva víťazka 1. série Zuzana Fialová. Tá bola totiž tiež stabilnou porotkyňou v druhej a šiestej sérii tanečnej šou a vyskúšala si aj post moderátorky v tretej sérii. Je tak jasné, že bravúrne zvláda všetky pozície a hoci by sa jej návrat na tanečný parket dal očakávať, zároveň by mohla byť aj štvrtou stálou porotkyňou, keďže na tomto mieste sa predtým striedali bývalí víťazi a tí budú teraz tancovať.

Čo sa týka poroty, portál odhaduje, že do nej zasadnú Ján Ďurovčík, Tatiana Drexler a Zdeněk Chlopčík. Otáznou ostáva už len Zuzana Fialová, ktorej funkcia bude najväčším prekvapením tejto zostavy.

