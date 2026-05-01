Sú dnes obchody otvorené? Vieme, kde nakúpite, pozrite si prehľad

Hovorkyňa Kauflandu Paulína Krajíčková pre interez informovala, že prvého mája bude reťazec otvorený od 8.00 do 20.00 h.
„Uvedené otváracie hodiny platia pre všetky naše predajne s výnimkou predajní nachádzajúcich sa v nákupných centrách, v ktorých sa otváracie hodiny riadia otváracími hodinami nákupného centra,“ doplnila.
Budú Tesco, BILLA či Lidl otvorené?
Mierne odlišne sa k situácii postavilo Tesco. „Počas sviatkov 1. a 8. mája 2026 budú Tesco predajne aj čerpacie stanice otvorené pre našich zákazníkov podľa bežných otváracích hodín,“ potvrdila pre náš portál hovorkyňa Mária Zerzanová. Tento reťazec teda žiadne zmeny nechystá.
Hovorkyňa reťazca Lidl Adriana Maštalircová potvrdila, že 1. mája budú mať predajne otvorené podľa bežných otváracích hodín. Reťazec Metro otvoril neskôr, o 8.00, no zatvorí sa taktiež o 20.00.
Pomerne výraznú zmenu hlási BILLA. Počas májových víkendov, teda 1. – 3. mája 2026, budú mať prevádzky reťazca nastavené otváracie hodiny ako v nedeľu, a to počas všetkých troch dní, píše BILLA v tlačovej správe.
„Vybrané supermarkety v obchodných centrách, najmä v obchodných domoch PRIOR, budú počas štátnych sviatkov 1. a 8. mája zatvorené. V ostatných dňoch budú otvorené v štandardnom režime,“ dodal hovorca Marek Kravjar.
V prípade Coop Jednoty budú otváracie hodiny závisieť od konkrétnej predajne. „Otvárací čas jednotlivých predajní COOP Jednota sa líši podľa regiónu a formátu predajne. Zákazníkom odporúčame sledovať oznamy o upravených otváracích hodinách počas májových sviatkov na predajniach vo svojom regióne a na web stránkach jednotlivých spotrebných družstiev,“ povedala Jana Kuklová, hovorkyňa reťazca.
