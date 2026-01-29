Tragédia v Dunaji: Diváci sa nedokážu zmieriť so smrťou Ervína. Prečo musel skončiť tak skoro po návrate?

V Dunaji, k vašim službám nikdy nie je nič isté a diváci sa už naučili, že sa nemajú na postavy príliš viazať. Hoci sa totiž môže zdať, že niektoré prežijú čokoľvek, napríklad taká Tereza, ktorú Holubec zhodil z mosta, alebo Walter, ktorého Kudlička postrelil, všetci také šťastie nemajú a je jedno, ako veľmi je daná postava obľúbená. Dôkazom bol v minulosti napríklad Peter Kučera.
13. séria so sebou priniesla návrat postáv, ktoré diváci dobre poznali a ktoré v minulosti našli lepší osud, keď unikli z Bratislavy. Vilma sa pritom udržiavala s dcérou v kontakte vďaka listom, no samozrejme nič neprekonalo pocit, keď ju konečne mala opäť v náručí. Ich šťastie však netrvá dlho, keďže Kristínu zastihla obrovská tragédia. Len po dvoch epizódach, v ktorých sa spolu s Ervínom vrátili, jej milovaný zomrel.
Smrť, ktorá divákov zasiahla hneď na začiatku
Kristína a Ervín sa vrátili do Bratislavy v čase, keď prebiehajú najväčšie boje. Ervín na to doplatil vlastným životom a hoci diváci už niečo tušili po dlhých pohľadoch, ktoré si vymieňali so svojou manželkou v utorkovej epizóde, akoby sa lúčili, nik nečakal, že ho tvorcovia nechajú zomrieť tak skoro po jeho návrate.
Pohľad na Kristínu, ktorá v náručí zvierala zomierajúceho manžela, ktorému sa stala osudnou guľka, trhal srdcia nielen divákom, ale tiež Vilme, ktorá musela sledovať dcérinu bolesť. Opäť sa tak ukázalo, že Dunaj nič neprikrášľuje a ukazuje hrôzy vojny tak, aby diváci presne vedeli, čo v tej dobe ľudia zažívali.
„Už vtedy, keď sme odišli z Dunaja prvýkrát, som si myslel, že sme skončili aj s Ráchel. Napriek tomu som bol milo prekvapený, že som sa vrátil. Je mi ľúto, že iba takto nakrátko, ale všeobecne som rád, že som bol súčasťou tohto projektu, myslím si, že je to najkrajší projekt TV Markíza a že je to veľmi dôležitý seriál,“ povedal Karol Tóth, predstaviteľ Ervína, pre Markízu.
Zármutok z jeho konca v seriáli neskrývala ani jeho herecká kolegyňa. „Som z toho smutná, lebo sa nám s Karolom spolupracovalo veľmi dobre. Bol to pekný príbeh lásky, ale vo vojne umierajú ľudia. Je dôležité, aby dej opustili aj väčšie postavy, tak ako to bolo v skutočnosti. Vo vojne takisto zomierali dôležití ľudia, pre svoje rodiny a blízkych, a diváka sa to dotkne o to viac. Priblíži nám to pocit obrovskej straty, ktorá bola tragickou súčasťou každodenného života národa. Karol mi bude herecky aj ľudsky chýbať, ale smrť jeho postavy v deji je pripomenutím krehkosti života v tomto strašnom období. Nakrúcanie bolo plné emócií, na pľaci by bolo počuť padnúť vlas,“ priznala Ráchel Šoltésová, ktorá stvárňuje Kristínu.
Ervín sa tak pridal k postavám, na ktoré diváci len tak ľahko nezabudnú, keďže jeho smrť nečakali. Rovnako to bolo u Evy či Maríny a diváci dodnes hľadajú spôsoby, ako by sa mohli do deja vrátiť, hoci sú po smrti.
Nahlásiť chybu v článku