Legendárny návrat: V jedenástej sérii Let’s Dance sa vrátia na parket bývalí súťažiaci. Nebude chýbať Koleník

Diváci videli už 10 sérií, a tiež zažili roadshow, na ktorej mohli vidieť svoje obľúbené tanečné čísla naživo. Potom, ako televízia oznámila, že jedenásta séria prinesie niečo, čo tu ešte nebolo a vzápätí prezradila, že tento ročník bude iný tým, že si diváci budú môcť kúpiť lístky do publika, diváci si mysleli, že to je tá veľká novinka. Teraz sa však ukázalo, že televízia mala v rukáve tromfov oveľa viac.
Jedenásta séria, ktorá dostala podtitul Gladiátori, predstaví All stars ročník. To znamená, že namiesto toho, aby sa diváci tešili na nové tváre, ktoré v šou ešte nevideli, na parket sa vrátia najväčšie esá, ktoré počas svojich sérií zažiarili. Televízia Markíza pritom stihla prezradiť prvé tri mená a diváci budú nadšení.
Kto sa vracia?
Medzi hviezdami, ako už bolo spomenuté, nebude chýbať Janko Koleník. Ten sa na parket vracia po troch rokoch a k svojmu účinkovaniu povedal: „Hovorí sa, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš. Od nášho Let’s Dance 2022 ma tanec neprestal sprevádzať – stal sa pre mňa radosťou, ventilom aj príležitosťou stretávať sa s ľuďmi, ktorí „zdieľajú“ rovnaké nadšenie. Tento ročník bude výnimočný. Keby som pri tom nebol, asi by ma to mrzelo a niekde na gauči by som si tajne klepkal nohou. Chcem si to ešte raz užiť, skúsiť, byť súčasťou profesionálneho tímu a priniesť divákom esenciu radosti, príbehy a pekné myšlienky. Verím, že sa zopakuje to, čo na Let’s Dance turné – chcem sa stretnúť so všetkými divákmi z celého Slovenska. Teším sa na nich.“
Druhou výraznou tvárou, ktorá oznámila návrat, je Nela Pocisková. Tá bola víťazkou štvrtého ročníka po boku Petra Modrovského. „Po pätnástich rokoch som úplne iná, ale stále nadšená pre tanec. Povedala som si, že to chcem zažiť ešte raz, aj keď veľmi dobre viem, čo všetko to so sebou prináša. Tento ročník je špeciálny a ja mám na špeciálne veci slabosť,“ prezradila herečka a speváčka.
V neposlednom rade sa vráti ďalší nezabudnuteľný víťaz a to herec Jakub Jablonský. Aj tento herec z Dunaja, k vašim službám je na výzvu pripravený, no zároveň má rešpekt. Priznal: „Je veľmi zvláštny pocit ísť znova do Let’s Dance. Prvýkrát to človek vníma ako udalosť, ktorá sa už nemusí zopakovať – ja som si ju užil naplno, a práve preto mám z toho teraz zmiešané pocity. Teším sa na tance, ktoré si môžem opraviť, no zároveň mám rešpekt pred všetkými účastníkmi. Tento ročník bude mimoriadne silný, od prvého kola vyrovnaný a pre porotu aj divákov náročný na rozhodovanie.“
