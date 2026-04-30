Od zajtra nastáva historická zmena: Spúšťa sa projekt, ktorý zásadne mení spôsob platenia na Slovensku

Od piatka 1. mája sa na Slovensku spúšťa historická zmena v platení. Finančná správa spolu s bankovým sektorom potvrdzujú plnú pripravenosť na zavedenie QR platieb a notifikačných účtov (NOP). Projekt, ktorý výrazne modernizuje bezhotovostné platenie, je pripravený na ostrú prevádzku. Uviedol to Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva SR.
Spresnil, že do systému sú zapojené kľúčové banky na trhu VÚB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, ČSOB a Prima banka, ktoré potvrdili pripravenosť poskytovať plnohodnotnú podporu vrátane notifikátora okamžitých platieb. QR kódy na platby je zároveň možné načítať prostredníctvom mobilných aplikácií prakticky všetkých bánk pôsobiacich na Slovensku.
Všetko je pripravené
„Spúšťame projekt, ktorý zásadne mení spôsob platenia na Slovensku. Finančná správa je pripravená, systémy fungujú a podnikatelia aj spotrebitelia dostávajú moderný, bezpečný a dostupný nástroj na bezhotovostné platby,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
„Ide o výsledok intenzívnej spolupráce štátu a bankového sektora. QR platby prinášajú okamžité potvrdenie, prehľadnosť a nižšie náklady. Sme pripravení a teší nás, že banky túto pripravenosť jednoznačne potvrdili,“ doplnil Kiss. Zavedenie QR platieb predstavuje významný míľnik v digitalizácii ekonomiky. Obchodníci môžu od 1. mája plnohodnotne využívať tento spôsob úhrady bez potreby investície do platobných terminálov, pričom spotrebitelia získavajú rýchly a intuitívny spôsob platenia prostredníctvom mobilu.
