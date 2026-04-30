Od zajtra nastáva historická zmena: Spúšťa sa projekt, ktorý zásadne mení spôsob platenia na Slovensku

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
TASR
Ide o výrazný míľnik.

Od piatka 1. mája sa na Slovensku spúšťa historická zmena v platení. Finančná správa spolu s bankovým sektorom potvrdzujú plnú pripravenosť na zavedenie QR platieb a notifikačných účtov (NOP). Projekt, ktorý výrazne modernizuje bezhotovostné platenie, je pripravený na ostrú prevádzku. Uviedol to Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva SR.

Spresnil, že do systému sú zapojené kľúčové banky na trhu VÚB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, ČSOB a Prima banka, ktoré potvrdili pripravenosť poskytovať plnohodnotnú podporu vrátane notifikátora okamžitých platieb. QR kódy na platby je zároveň možné načítať prostredníctvom mobilných aplikácií prakticky všetkých bánk pôsobiacich na Slovensku.

Ilustračné foto: Image by freepik

Všetko je pripravené

„Spúšťame projekt, ktorý zásadne mení spôsob platenia na Slovensku. Finančná správa je pripravená, systémy fungujú a podnikatelia aj spotrebitelia dostávajú moderný, bezpečný a dostupný nástroj na bezhotovostné platby,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.

„Ide o výsledok intenzívnej spolupráce štátu a bankového sektora. QR platby prinášajú okamžité potvrdenie, prehľadnosť a nižšie náklady. Sme pripravení a teší nás, že banky túto pripravenosť jednoznačne potvrdili,“ doplnil Kiss. Zavedenie QR platieb predstavuje významný míľnik v digitalizácii ekonomiky. Obchodníci môžu od 1. mája plnohodnotne využívať tento spôsob úhrady bez potreby investície do platobných terminálov, pričom spotrebitelia získavajú rýchly a intuitívny spôsob platenia prostredníctvom mobilu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Megaprojekt môže byť spásou, ale aj záhubou: Medzi Ruskom a Aljaškou by mohla vzniknúť gigantická…

Odporúčané články
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách

