V Bratislavskom kraji zmizli dve osoby. Odohrala sa policajná akcia, ktorá súvisí s ich nezvestnosťou

Zuzana Veslíková
TASR
Polícia obvinila dve osoby v prípade štvrtkovej akcie v Bratislavskom kraji.

Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) obvinil dve osoby v prípade štvrtkovej (30. 4.) akcie na území Bratislavského kraja, ktorá súvisí s prípadom nezvestnosti dvoch osôb.

Jedna z osôb sa stále zdržiava v zahraničí

K tej došlo 25. júla 2025 v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Jedna z obvinených osôb bezprostredne po spáchaní skutku opustila územie SR a doposiaľ sa zdržiava v zahraničí. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

Spresnila, že druhý obvinený sa ukrýval na neznámych miestach, pričom k jeho zadržaniu došlo v stredu (29. 4.) Na zadržanú osobu vyšetrovateľ aktuálne spracováva podnet na väzobné trestné stíhanie. Polícia zároveň zadržala aj ďalšie tri osoby.

V rámci domových prehliadok zaistili viaceré veci a stopy, ktoré budú predmetom expertízneho skúmania z hľadiska ich možnej súvislosti s vyšetrovaným skutkom.

„Aktuálne pokračuje vykonávanie ďalších procesných úkonov, preto v tomto štádiu nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodala Vilhanová.

