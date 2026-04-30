Neskutočných 20 rokov: Tomáš Bezdeda a Mirka Kosorínová sa opäť stretli, takto si spomínajú na prvú Let’s Dance

Tanec, drina a veľké očakávania. Prvý ročník Let’s Dance priniesol nielen napätie, ale aj príbehy, na ktoré jeho účastníci dodnes spomínajú s úsmevom.
Spevák a dvojnásobný otec dvoch synov Tomáš Bezdeda a tanečníčka Mirka Kosorínová si pripomenuli svoje pôsobenie v šou Let’s Dance, kde v roku 2006 spoločne vytancovali tretie miesto. Bezdeda sa len nedávno vrátil k svojej účasti v Slovensko hľadá Superstar a tentoraz oprášil aj zážitky z tanečného parketu. Spolu s Kosorínovou prijali pozvanie do relácie Teleráno, kde porozprávali o svojom účinkovaní, zážitkoch, ale aj náročných tréningoch.
Splnený sen poslednej vyvolenej
Mirka Kosorínová mala o svojej účasti v projekte jasnú predstavu už od začiatku. Kým iní možno váhali, ona presne vedela, aký potenciál sa v nablýskanom formáte skrýva.
„Ja si to veľmi dobre pamätám. Bola som posledná z tanečníkov, ktorých vybrali, pretože následne hľadali partnerku pre Tomáša. Veľmi som to chcela, mala som to napozerané zo zahraničia – z Poľska aj z Ameriky. Vedela som, do čoho idem. Veľmi sa mi to páčilo a túžila som byť súčasťou projektu. Takže sa mi tým určitým spôsobom splnil sen,“ zaspomínala s úsmevom Mirka.
