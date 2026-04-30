Oko za oko. Lacovi sa konečne podarilo pomstiť smrť Magdy. Herec Ján Slezák sa lúči so seriálom

Dnešná epizóda priniesla viacero prekvapivých odhalení. Ukázalo sa, že Thomas pred zodpovednosťou neušiel, ale naopak si našiel prácu, aby dokázal zabezpečiť svoju budúcu rodinu a tiež, že Tereza zistí, že jej plán s Adelou má následky aj pre ňu samotnú, keďže Kudlička zariadil, aby prišla o miesto vedúcej ženského spolku.
Krűger dlhodobo nepatril ku kladným postavám a hoci sa zdalo, že sa jeho krutosť opäť prejaví, zhoda náhod to zariadila inak. Zatiaľ čo on mieril zbraňou na Astrid, nakoniec to bol on, komu sa stala osudná guľka. Laco totiž využil príležitosť a konečne pomstil smrť svojej milovanej.
Lúči sa so seriálom
„Nemôžem tvrdiť, že mi to nebolo ľudsky ľúto. Ale hlavne preto, že práca na tomto projekte bola spojená s pocitom, že nejdete do práce vďaka kamarátskemu až rodinnému prostredie. Ale profesionálne, nijako inak to s takým človekom ako bol Krűger skončiť ani nemohlo. Zlo má byť odsúdené a potrestané. Takže, ako divák som spokojný a rád. S trestom smrti však nesúhlasím,“ povedal k svojej seriálovej smrti herec Ján Slezák pre Markízu.
Ako spomenul, jeho postava je tak dôkazom toho, že zlo vždy bude nakoniec potrestané, hoci to niekedy môže trvať dlhšie a v seriáli sú stále postavy, ktoré by si zaslúžili podobný osud.
K zápletke sa tiež vyjadril seriálový Laco, ktorý svojím konaním spôsobil, že je opäť v seriáli o postavu menej. „Vždy ma veľmi mrzí, keď odchádza kolega zo seriálu. Už sme si všetci na seba zvykli a sme dobrý kolektív. O to viac má mrzí, keď odchádza mojou rukou a hlavne, keď je to Záhorák a môj krajan,“ priznal herec.
„Ale musíme rešpektovať to, čo scenáristi napíšu, aj keď mi je to veľmi ľúto. Najradšej by som bol, keby sa také niečo vôbec nedialo. Ale zase to bude také zadosťučinenie. Magda zomrela jeho rukou a on zomiera mojou. Verím, že Janko je s tým v pohode a nebude mi to mať za zle,“ zhodnotil Filip Šebesta.
