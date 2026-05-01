Na Lovestream prichádza ďalšie veľké meno. Ich obrovský hit pravdepodobne poznáte tiež

Foto Lovestream rok 2023: TASR/Pavol Zachar

Zuzana Veslíková
TASR
Sezóna letných festivalov sa blíži.

Na Lovestream festival mieri populárne francúzske elektronické DJ duo Ofenbach. Ofenbach je v súčasnosti najviac streamovaným francúzskym duom na svete s takmer 4,5 miliardami prehrávaní, viac ako 600-tisíc odberateľmi na YouTube a 2 diamantovými, 26 platinovými a 22 zlatými certifikátmi.

Fanúšikovia sa na nich môžu tešiť už v auguste

Ich debutový album „I“, vydaný v roku 2022, bol najviac exportovaným francúzskym albumom rokov 2023 a 2024. Pódium je pre Ofenbach ihriskom a turné po svete je ich každodenným životným štýlom, pričom duo odohralo viac ako 500 koncertov po celom svete.

Ich hit s názvom Be Mine je dobre známy aj u množstva Slovákov. Predstavia sa na Lovestream festivale 8. 8. 2026 v čase od 00:10 do 1:30.

