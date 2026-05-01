Téma peňazí bolí Slovákov stále viac: Pozrite si, čo sa za rok zmenilo aj u vás doma

Michaela Olexová
Najväčším luxusom zostáva pre slovenské domácnosti dovolenka, až 41 % respondentov si nemôže dovoliť ani týždeň dovolenky mimo domova za rok.

Slovenské domácnosti vnímajú svoju finančnú situáciu ako napätú, až 47 % populácie hodnotí svoju súčasnú životnú úroveň horšie ako pred rokom.

Vyplýva to z prieskumu NMS Market Research Slovakia vykonaného od 8. do 13. apríla medzi 1001 obyvateľmi Slovenska. Tretina opýtaných uvádza, že by nedokázala uhradiť nečakaný výdavok vo výške 300 eur a 41 % ľudí si nemôže dovoliť ani týždeň dovolenky mimo domova.

Až 47 % populácie hodnotí svoju životnú úroveň horšie ako pred rokom

Podľa vlastného hodnotenia respondentov sa ich životná úroveň oproti situácii spred roka zhoršila, 35 % opýtaných vníma svoju súčasnú životnú úroveň ako skôr horšiu a ďalších 12 % ju považuje za rozhodne horšiu. Spolu teda 47 % Slovákov hodnotí svoju životnú úroveň horšie než pred rokom.

Rovnakú úroveň ako pred rokom vníma niečo cez tretinu ľudí a zlepšenie subjektívne pociťuje 17 %.

Dvadsaťdva percent opýtaných uvádza, že zo svojich čistých mesačných príjmov vychádza ťažko a vystačia im len na pokrytie základných potrieb, teda na zaplatenie bývania, jedla a energií. Ďalších 8 % sa prikláňa k tvrdeniu, že im peniaze nestačia ani na to. Štyridsaťtri percent respondentov v prieskume uviedlo, že ich domácnosť z príjmov dokáže vyžiť, no príjmy im pokryjú len bežné výdavky bez finančnej rezervy. Pohodlne zo svojich príjmov aj s ušetrenou rezervou vyžije 27 % domácností.

Ani dovolenka, ani nečakaný výdavok

Najväčšie rozdiely vznikajú medzi ľuďmi s rôznym stupňom dosiahnutého vzdelania. S vyšším stupňom vzdelania rastie aj podiel ľudí, ktorí dokážu zo svojich príjmov vyžiť bez problémov aj s finančnou rezervou. O niečo viac ako priemer populácie je v tejto skupine aj mužov, ľudí z Bratislavského kraja či voličov opozičných strán PS a SaS.

Najväčší podiel ľudí, ktorí vyžijú zo svojich príjmov s ťažkosťami, je v skupine nevoličov.

Najväčším luxusom zostáva pre slovenské domácnosti dovolenka, až 41 % respondentov si nemôže dovoliť ani týždeň dovolenky mimo domova za rok. Druhým najčastejšie uvádzaným problémom je schopnosť zvládnuť nečakaný výdavok vo výške 300 eur, 37 % ľudí by mali s jeho úhradou problém.

Nevyhnutné opravy bytu alebo domu si nemôže dovoliť 28 % opýtaných. Desatina ľudí na Slovensku má problém s úhradou nájmu, hypotéky alebo energií načas a v plnej výške.

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac