Búchajte šampanské: Sveter môžete nechať doma už zajtra

teplo

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
SITA
Celé Slovensko malo byť v uplynulých dňoch pod vplyvom chladného severovýchodného prúdenia.

To sa však čoskoro stane minulosťou. Chladné počasie nahradí koridor od juhozápadu, ktorý prinesie do strednej Európy mimoriadne teplý, pôvodom tropický vzduch.

Informoval o tom portál iMeteo, podľa ktorého nastal čas vytiahnuť zo skrine letné oblečenie. Počasie totiž – podľa aktuálnych meteorologických modelov – urobí výraznú otočku už tento víkend.

Odložte svetre aj dlhé nohavice

V sobotu k nám začne prúdiť teplý vzduch a maximálne denné teploty vystúpia na +17 až +23 °C, pričom najteplejšie bude v oblasti Podunajskej nížiny.

V nedeľu sa oteplí ešte viac. Na juhu a juhozápade krajiny môže teplota dosiahnuť až +25 °C, teda hranicu letného dňa.

Foto: TASR/Henrich Mišovič

Tento trend bude pokračovať aj na začiatku budúceho týždňa. V pondelok sa očakávajú vysoko nadpriemerné hodnoty v rozpätí +22 až +28 °C, pričom najviac slnka a tepla si užije juhovýchod Slovenska. Najbližšie dni tak prinesú najteplejšie počasie od začiatku roka.

Menej priaznivou správou však zostáva pretrvávajúce sucho. „Zatiaľ čo na letných terasách bude vládnuť spokojnosť, príroda bude čoraz intenzívnejšie volať po daždi,“ uzatvára portál iMeteo so slovami, že nádej na vlahu podľa aktuálnych prognóz máme až po prvej májovej dekáde.

Aké počasie nás čaká dnes?

Dnes bude jasno až polooblačno, miestami oblačno až zamračené, najmä v severnej polovici územia. Oteplenie. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota dosiahne 16 až 21 °C, na Orave, Liptove a Spiši okolo 14 °C. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 5 °C. Fúkať bude prevažne severný 2 až 8 metrov a sekundu (5 až 30 km/h), v Banskobystrickom kraji väčšinou slabý premenlivý vietor.

Meteorológovia zrážky nepredpokladajú.

