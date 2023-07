Patrí horčica po otvorení do chladničky? Obľúbená omáčka má len jeden spôsob uchovávania a mnohí to robia zle

Len prednedávnom internet doslova rozbila informácia o tom, ako by sa po otvorení mal skladovať kečup. Záhadu napokon nadobro rozlúskol na svojich sociálnych kanáloch známy výrobca omáčok, spoločnosť Heinz. Ako je to však v prípade vo svete rovnako obľúbenej horčice? Existuje len jeden správny spôsob.

Ako v prípade kečupu, tak aj pri horčici panovali o jej skladovaní po otvorení dva protichodné názory. Kým jedna skupina milovníkov horčice, ktorá má veľkú tradíciu aj u nás na Slovensku, tvrdila, že po otvorení je možné skladovať ju aj mimo chladničky, tá druhá hovorí, že za akýchkoľvek okolností má byť uložená v bezpečí chladničky. Ako to teda je?

Inak pred, ako po

Tí, ktorí sledujú pravidelne nielen gastronomické portály a blogy a čítajú aj etikety horčicových výrobkov, tak vedia, že po otvorení treba takéto produkty skladovať v chladničke, píše web Dobrú chuť.

Samozrejme, mylnú predstavu o tom, že nielen horčicu, ale aj kečup možno po otvorení skladovať pokojne aj mimo chladu niekde v špajze, vytvorili najmä obchody. Práve tam sú totiž kečupy či horčice vyložené na miestach mimo chladiarenských boxov.

Je úplne normálne takto skladovať kečup či horčicu aj doma, ale len do momentu, kým sa nádoba neotvorí. Vtedy je nutné produkt buď čím skôr skonzumovať, alebo ho uložiť do chladničky.

Dôležité je v tomto prípade tiež vedieť, že aj takto otvorené potraviny majú určitú dobu, dokedy sú chuťovo a zdravotne nezávadné. A v prípade horčice, ale aj kečupu platí, že by ste ich mali v chladničke skladovať a skonzumovať do troch mesiacov od ich otvorenia.

Radšej v bezpečí chladničky

V konečnom dôsledku je ale všetko o skladovacích teplotách. Dokonca aj výrobcovia jednotlivých horčicových produktov na svojich etiketách často uvádzajú inú teplotu, pri ktorej môžu byť skladované po otvorení.

Ako ale vysvetlil ešte v roku 2016 pre denník Plus jeden deň profesor Štefan Schmidt, vedúci Ústavu potravinárstva a výživy na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technicky univerzity, odporúča neriskovať. „Horčica je pomerne stabilný výrobok, no aj tak by som odporúčal neriskovať a v domácnosti ju uložiť do chladničky, najlepšie na dvierka chladničky,“ povedal.

Horčica obsahuje ako konzervant ocot, takže by mohla vydržať otvorená pomerne dlho aj mimo chladničky. Odporúčame ale sledovať pozorne etikety výrobkov a riadiť sa podľa nich.