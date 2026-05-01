Diváci ho označili za skvostný. Nový film prevalcoval rebríčky sledovanosti

Ak máte radi poriadne akčné príbehy, nenechajte si ujsť nový film so slávnou herečkou v hlavnej úlohe. Podľa divákov vás okrem napínavého deja zaujme aj nádherné prostredie austrálskej prírody.
Len pred pár dňami na obľúbenú streamovaciu platformu Netflix dorazil nový akčný triler s názvom Apex, ktorý si okamžite získal fanúšikov prakticky z celého sveta a prevalcoval rebríčky sledovanosti, ako sme si všimli na FlixPatrole.
Tento austrálsko-kanadsko-americký film sleduje ženu, ktorá po bolestnej strate partnera vyrazí sama do austrálskej divočiny – austrálskeho parku Wandarra. Chce si ho tak pripomenúť a zároveň zistiť, čo všetko dokáže zvládnuť. V pätách má však krvilačného zabijaka, ktorý si z nej urobil lovnú zver pre svoje kanibalské rituály.
Podľa divákov je to skvostný triler
Diváci mu na filmovom portáli ČSFD udelili priemerné hodnotenie 59 %, podobne obstál aj na IMDb, kde má rating 6.2/10, na Rotten Tomatoes sa mu darí o čosi lepšie, tam získal hodnotenie 68 %. Mnohí diváci však tvrdia, že je to skvelý oddychový film, dokonca ho označili ako skvostný triler.
Ocenili tiež zábery prekrásnej divokej austrálskej prírody, poriadne akčný dej a hlavnú hrdinku, ktorú stvárnila známa herečka Charlize Theron. Po jej boku sa predstavil Taron Egerton, ktorý nedávno zažiaril vo filme Carry-on a Eric Bana, známy zo seriálu Untamed.
No skritizovali záver filmu. Viacerí sa zhodli, že film zhltli, ale druhýkrát by si ho už nepozreli. Zároveň dodali, že obsahuje veľa nelogických častí.
