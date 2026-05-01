Rusko má na svojom konte smutný rekord: V apríli útočilo na Ukrajinu rekordným počtom dronov s dlhým doletom

Zuzana Veslíková
TASR
Vojna na Ukrajine
Moskva opakovane popiera, že by sa zameriavala na civilistov, a tvrdí, že jej útoky sú namierené na vojenské a energetické zariadenia spojené s armádou, pripomína AFP.

Rusko vyslalo v priebehu minulého mesiaca na Ukrajinu 6583 útočných dronov s dlhým doletom. Z analýzy údajov zverejnených ukrajinských letectvom, ktorú vypracovala agentúra AFP, vyplýva, že ide o nový rekord v rámci viac ako štvorročnej vojny medzi krajinami, píše TASR.

Predošlý rekord prichádzajúcich ruských útokov zaznamenal Kyjev tento rok v marci a ich počty v apríli stúpli o dve percentá. Ukrajine sa podľa analýzy podarilo zostreliť 88 percent zo všetkých prilietajúcich dronov a rakiet.

Pribúdajú aj denné útoky

Rusko v minulosti vysielalo na Ukrajinu drony s dlhým doletom takmer výlučne počas noci, v posledných týždňoch sa však čoraz častejšie vyskytujú aj denné útoky. Podľa analytikov ide o taktiku zameranú na spôsobenie väčších škôd.

„Nová ruská taktika spočívajúca v kombinácii rozsiahleho nočného útoku s rovnako rozsiahlym denným útokom pravdepodobne spôsobí väčšie škody na civilnom obyvateľstve,“ uviedol v apríli americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

„Rusko môže mať v úmysle, aby sa séria denných útokov zameriavala vo väčšej miere na civilistov a civilnú infraštruktúru vrátane verejných priestorov a otvorených plôch, najmä s príchodom teplejšieho počasia, keď sa pravdepodobne viac Ukrajincov zdržiava vonku,“ dodal ISW.

