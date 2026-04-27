Megaprojekt môže byť spásou, ale aj záhubou: Medzi Ruskom a Aljaškou by mohla vzniknúť gigantická priehrada

Foto: NASA/GSFC/JPL/MISR-Team, Public domain, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Vedci prišli s odvážnym plánom.

Medzi Ruskom a Aljaškou by mohla vzniknúť gigantická priehrada. Jej úlohou by bolo zachrániť kľúčový atlantický prúd, ktorý má zásadný význam pre reguláciu podnebia v severnej Európe. Masívny projekt však so sebou prináša nemalé riziká.

Vedci zvažujú megaprojekt

Ako informuje web Live Science, podľa štúdie publikovanej prostredníctvom Science Advances by obrovský geoinžiniersky projekt, ktorý by sa tiahol cez Beringovu úžinu a oddelil Tichý oceán od Severného ľadového oceánu, mohol získať viac času pre ohrozený prúdový reťazec známy ako Atlantická meridionálna cirkulácia (AMOC).

AMOC je niekedy známy aj ako „pásový dopravník oceánu“, ktorý transportuje teplú, slanú vodu z trópov smerom na sever do Európy. Golfský prúd je západný hraničný prúdový systém, ktorý je súčasťou hornej a severnej vetvy tohto oceánskeho dopravníka.

Novšie výskumy ukazujú, že do roku 2100 sa jeho aktivita spomalí o 43 až 59 %. To znamená o 60 % výraznejšie oslabenie, než predpovedali doterajšie modely. Kolaps preto môže nastať skôr, ako sa doteraz predpokladalo. Ak k nemu skutočne dôjde, následky by mohli byť katastrofálne.

Foto: Dave Cohoe, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Následky môžu byť vážne

Teploty v severnej časti Európy by prudko klesli, nastalo by sucho a hladina mora pozdĺž severovýchodného pobrežia Severnej Ameriky by stúpla najmenej o 50 centimetrov. Produkcia potravín by sa vážne narušila. Predchádzajúce výskumy ukázali, že AMOC bol silnejší v čase približne pred 3 miliónmi rokov, a to najmä preto, že Beringovu úžinu uzatváral pevninský most.

Odborníkov preto zaujíma, čo by sa stalo, keby dané miesto uzavreli znova, tentoraz za pomoci priehrady. Pochopiteľne, nebol by to vôbec jednoduchý projekt. Na pokrytie 82 kilometrov širokého úseku prerušeného dvoma ostrovmi, by bolo nutné vybudovať tri priehrady. Tá najdlhšia by merala 38 kilometrov, pričom by siahala do hĺbky nanajvýš 59 metrov. Megaprojekt by mohol AMOC opäť posilniť, existuje však aj šanca, že spôsobí jeho ďalšie, a dokonca rýchlejšie oslabenie.

Ilustračná foto: Pexels

Výsledky sú nejasné

Výsledky ostávajú zatiaľ nejasné aj z dlhodobého hľadiska. Po technickej stránke by stavba priehrady nemala byť celkom nemožná. Je však nutné brať ohľad na to, ako by priehrady ovplyvnili životné prostredie, ako aj ľudí žijúcich na pobreží. Miestne domorodé komunity sú závislé od prielivu, pokiaľ ide o obživu a obchod.

Výstavba by tiež mohla zapríčiniť klimatické zmeny, nie je ale možné s istotou predvídať aké. Všetky výhody a nevýhody je nutné nanajvýš starostlivo zvážiť. Navyše, priehrada môže na istý čas pozastaviť problém týkajúci sa AMOC, nevyrieši to však zhoršujúci sa problém s globálnym otepľovaním.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zlaté „vajce“ na dne oceánu nedalo vedcom spávať: Po rokoch konečne rozlúskli záhadu

Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol
Černobyľ
Z ožiarenia vracal, videl telá pokryté hnedým materiálom. Ďatlov veril, že za peklo v Černobyli nemohol

