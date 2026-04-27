Megaprojekt môže byť spásou, ale aj záhubou: Medzi Ruskom a Aljaškou by mohla vzniknúť gigantická priehrada

Medzi Ruskom a Aljaškou by mohla vzniknúť gigantická priehrada. Jej úlohou by bolo zachrániť kľúčový atlantický prúd, ktorý má zásadný význam pre reguláciu podnebia v severnej Európe. Masívny projekt však so sebou prináša nemalé riziká.
Vedci zvažujú megaprojekt
Ako informuje web Live Science, podľa štúdie publikovanej prostredníctvom Science Advances by obrovský geoinžiniersky projekt, ktorý by sa tiahol cez Beringovu úžinu a oddelil Tichý oceán od Severného ľadového oceánu, mohol získať viac času pre ohrozený prúdový reťazec známy ako Atlantická meridionálna cirkulácia (AMOC).
Novšie výskumy ukazujú, že do roku 2100 sa jeho aktivita spomalí o 43 až 59 %. To znamená o 60 % výraznejšie oslabenie, než predpovedali doterajšie modely. Kolaps preto môže nastať skôr, ako sa doteraz predpokladalo. Ak k nemu skutočne dôjde, následky by mohli byť katastrofálne.
Následky môžu byť vážne
Teploty v severnej časti Európy by prudko klesli, nastalo by sucho a hladina mora pozdĺž severovýchodného pobrežia Severnej Ameriky by stúpla najmenej o 50 centimetrov. Produkcia potravín by sa vážne narušila. Predchádzajúce výskumy ukázali, že AMOC bol silnejší v čase približne pred 3 miliónmi rokov, a to najmä preto, že Beringovu úžinu uzatváral pevninský most.
Odborníkov preto zaujíma, čo by sa stalo, keby dané miesto uzavreli znova, tentoraz za pomoci priehrady. Pochopiteľne, nebol by to vôbec jednoduchý projekt. Na pokrytie 82 kilometrov širokého úseku prerušeného dvoma ostrovmi, by bolo nutné vybudovať tri priehrady. Tá najdlhšia by merala 38 kilometrov, pričom by siahala do hĺbky nanajvýš 59 metrov. Megaprojekt by mohol AMOC opäť posilniť, existuje však aj šanca, že spôsobí jeho ďalšie, a dokonca rýchlejšie oslabenie.
Výsledky sú nejasné
Výsledky ostávajú zatiaľ nejasné aj z dlhodobého hľadiska. Po technickej stránke by stavba priehrady nemala byť celkom nemožná. Je však nutné brať ohľad na to, ako by priehrady ovplyvnili životné prostredie, ako aj ľudí žijúcich na pobreží. Miestne domorodé komunity sú závislé od prielivu, pokiaľ ide o obživu a obchod.
Výstavba by tiež mohla zapríčiniť klimatické zmeny, nie je ale možné s istotou predvídať aké. Všetky výhody a nevýhody je nutné nanajvýš starostlivo zvážiť. Navyše, priehrada môže na istý čas pozastaviť problém týkajúci sa AMOC, nevyrieši to však zhoršujúci sa problém s globálnym otepľovaním.
