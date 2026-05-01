V jednej lokalite zaznamenali už piatich jedincov: Štátna ochrana prírody hovorí o riziku stretu s medveďom

Zuzana Veslíková
TASR
Medvede na Slovensku
Ochranári žiadajú verejnosť o zvýšenú opatrnosť.

V banskobystrickej lokalite vrchu Urpín pretrváva riziko stretu s medveďom hnedým. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR s tým, že zásahový tím ŠOP SR Stred tu zaznamenal pohyb už piatich jedincov.

Je obdobie ruje

„Zvýšená opatrnosť je aktuálne namieste aj v ďalších oblastiach Slovenska, keďže prebieha obdobie zvýšenej aktivity medveďa súvisiacej s rujou,“ uviedli ochranári s tým, že zároveň žiadajú verejnosť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode.

Na výskyt upozornilo aj mesto

Ako sme vás už informovali, mesto Banská Bystrica v utorok na sociálnej sieti tiež apelovalo na obyvateľov, aby boli mimoriadne obozretní, a to aj z dôvodu, že sa začala ruja medveďa hnedého.

„V čase ruje samce aktívne vyhľadávajú rujné medvedice a prekonávajú pritom dlhé vzdialenosti. Odporúčame vyhýbať sa aktivitám v čase svitania, súmraku a počas noci, keď sú medvede najaktívnejšie, obmedziť pohyb v neprehľadnom a husto zarastenom teréne, využívať vyznačené turistické trasy a venovať pozornosť pobytovým znakom medveďa, ako sú stopy či trus,“ zdôraznila samospráva.

