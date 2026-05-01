Veľká slovenská banka mala problém s platbami: Zasiahnuť mohol aj vás

Michaela Olexová
Komplikácie hlásila Všeobecná Úverová Banka (VÚB) v súvislosti s platobným systémom. Týkali sa najmä trvalých príkazov a inkás.

Banka uviedla, že problém s automatickými platbami sa medzičasom podarilo vyriešiť. Ešte predtým informovala o tom, že o situácii vedela a pracovala na jej náprave.

VÚB klientov ubezpečila, že všetky platby postupne spracuje, a to aj v prípadoch, keď ich momentálne nevidia vo svojom online bankovníctve. Zároveň ich vyzvala, aby sa nepokúšali o opätovné zadávanie platieb, keďže by mohlo dôjsť k duplicitnému zúčtovaniu.

Problémy si všimol portál Živé, ktorý okrem toho upozornil, že vzniknutá situácia zasiahla aj klientov Slovenskej pošty.

Situácia zasiahla aj klientov Slovenskej pošty

Tá evidovala klientov, ktorým v súvislosti s víkendovou migráciou platobného systému VÚB neboli pripísané platby na účty.

Keďže inštitúcia nemá dosah na interné procesy banky, informovala, že na vyriešenie situácie musí počkať rovnako ako samotní klienti.

„Uvedená situácia nevznikla na strane Slovenskej pošty, no uvedomujeme si, že spôsobuje komplikácie aj našim klientom. V tejto chvíli máme, rovnako ako oni, obmedzené možnosti situáciu ovplyvniť a sme odkázaní na jej vyriešenie zo strany banky,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová, informuje portál Živé.

