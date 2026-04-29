Na parkete žiari, mimo neho trpí: Kristián Baran prvýkrát priznal zdravotný problém, ktorý ho trápi

Na tanečnom parkete pôsobí sebavedomo, energicky a bezchybne. Kristián Baran patrí medzi výrazné tváre šou Let’s Dance a diváci ho vnímajú ako jedného z favoritov. Len málokto by však tušil, že za úsmevom a precíznymi výkonmi sa skrýva aj nepríjemná realita, ktorú si so sebou nosí mimo reflektorov.
Aj keď na obrazovkách žiari a rozdáva radosť, v zákulisí musí bojovať s bolesťou, ktorá ho trápi už dlhší čas. Sám priznal pre Markízu, že ide o zdravotný problém s kolenom, ktorý ho limituje nielen pri tréningoch, ale aj v bežnom fungovaní. Tento kontrast medzi tým, čo diváci vidia, a tým, čo prežíva v skutočnosti, ukazuje, že cesta za dokonalým výkonom nebýva vždy taká bezstarostná, ako sa môže zdať.
Úprimná radosť z postupu aj pokora
Keď sa Eliška Betáková, tanečná partnerka Kristiána Barana, dozvedela, že postupujú do deviateho kola, nasledovala eufória a veľké nadšenie, ktoré dala najavo pred publikom a divákmi. Jej radosť nie je náhodná. “Strašne sa teším na ďalší tanec a ja som mu to dnes hovorila, že si chcem ten tanec zatancovať, takže som sa strašne potešila,” uviedla Eliška a pozrela sa na Kika.
Tanečný pár však nechcel prezradiť, o aký druh tanca ide. “Možno to bude tango. Ťažko povedať,” poznamenal Kiko so záhadným úsmevom na tvári, zatiaľ čo Eliška si už teraz v hlave premieta choreografiu na najbližšiu nedeľu. “Mám ju v hlave už od rána, keď som sem cestovala autom. Zmanifestovala som si ju,” priznala s nadšením.
Kiko, ktorý aktuálne hviezdi v tretej sérii Sľubu, sa kedysi nevyjadroval o svojich tanečných výkonoch práve najlepšie. Podľa neho nevedel tancovať, hoci dnes to vyzerá úplne inak. Všimla si to aj Tatiana Drexler, ktorá ho pochválila a povedala na plné ústa, že sa z neho stal tanečník.
Napriek tomu, že kompliment zaznel z úst bývalej tanečníčky a profesionálky, zdá sa, že ostáva stáť nohami na zemi a berie to s rezervou. “Bol to určite zaujímavý zážitok, počuť to. Môže byť, že začínam tak trošku premýšľať nad tým, že či už možno nie je ten čas, si to aspoň sčasti priznať… Ale ešte stále som na takom bode, že tanec bude pre mňa vec, v ktorej budem veľmi sebakritický,” poznamenal Kiko Baran, ktorému Let’s Dance zmenilo život.
Nahlásiť chybu v článku