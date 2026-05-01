Zverejnili video z večere s Trumpom, kde došlo k streľbe. Ukazuje prechod strelca cez bezpečnostnú kontrolu

Foto: Screen X (US Attorney Pirro)

Zuzana Veslíková
TASR
Úrady zverejnili zábery z útoku na večeri korešpondentov.

Americké úrady vo štvrtok zverejnili videozáznam z víkendovej večere pre novinárov vo Washingtone, počas ktorej došlo k streľbe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Čo sa stalo?

V sobotu na slávnostnej večeri prenikol ozbrojený muž cez bezpečnostnú kontrolu, no neskôr ho bezpečnostné zložky spacifikovali. Došlo však k streľbe a prezidenta Donalda Trumpa spolu manželkou, ako aj členov kabinetu, evakuovali. Pri útoku utrpel zranenia agent Tajnej služby USA, ktorého už prepustili z nemocnice.

„Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že streľba bola výsledkom paľby do vlastných radov,“ uviedla pri zverejnení záznamu prokurátorka Jeanine Pirroová. Podľa jej slov dostali video aj súdy a vidno na ňom útočníka Colea Allena, ako strelil agenta.

Na mieste bol už deň pred útokom

„Video tiež ukazuje Allena, ako si deň pred útokom obhliada priestory hotela Hilton. Moja kancelária spolu s (Federálnym úradom pre vyšetrovanie) FBI bude pokračovať v tomto rozsiahlom vyšetrovaní, aby sme Colea Allena postavili pred súd,“ napísala na platforme X.

Zábery z rôznych dní zobrazujú Colea v telocvični areálu i na chodbe. Niektoré pasáže sú spomalené, iné zrýchlené a ďalšie sprevádza komentár. Allen bol v pondelok obvinený z pokusu o atentát na prezidenta.

