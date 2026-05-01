Zverejnili video z večere s Trumpom, kde došlo k streľbe. Ukazuje prechod strelca cez bezpečnostnú kontrolu

Americké úrady vo štvrtok zverejnili videozáznam z víkendovej večere pre novinárov vo Washingtone, počas ktorej došlo k streľbe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čo sa stalo?
V sobotu na slávnostnej večeri prenikol ozbrojený muž cez bezpečnostnú kontrolu, no neskôr ho bezpečnostné zložky spacifikovali. Došlo však k streľbe a prezidenta Donalda Trumpa spolu manželkou, ako aj členov kabinetu, evakuovali. Pri útoku utrpel zranenia agent Tajnej služby USA, ktorého už prepustili z nemocnice.
Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.
There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH
— US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026
„Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že streľba bola výsledkom paľby do vlastných radov,“ uviedla pri zverejnení záznamu prokurátorka Jeanine Pirroová. Podľa jej slov dostali video aj súdy a vidno na ňom útočníka Colea Allena, ako strelil agenta.
Na mieste bol už deň pred útokom
„Video tiež ukazuje Allena, ako si deň pred útokom obhliada priestory hotela Hilton. Moja kancelária spolu s (Federálnym úradom pre vyšetrovanie) FBI bude pokračovať v tomto rozsiahlom vyšetrovaní, aby sme Colea Allena postavili pred súd,“ napísala na platforme X.
Cole Allen is facing life in prison for the attempt to assassinate the President and more charges are on the way.
We are now combing through his digital footprint and communications to find out whether or not he had the intent to kill additional people by name. pic.twitter.com/dGyT42JaT3
— US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026
Zábery z rôznych dní zobrazujú Colea v telocvični areálu i na chodbe. Niektoré pasáže sú spomalené, iné zrýchlené a ďalšie sprevádza komentár. Allen bol v pondelok obvinený z pokusu o atentát na prezidenta.
Nahlásiť chybu v článku