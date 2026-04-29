Energopomoc sa bude meniť: Vláda schválila nové pravidlá, pozrite si prehľad

Energopoukážky vyplácané v máji budú s vyššou hodnotou ako januárové. Vláda zmenila počet mesiacov, za ktoré sú vyplácané, z pôvodných štyroch na päť. Zároveň bude možné doručiť energopoukážku iba plnoletej osobe a po prehodnotení nároku na energopomoc môže dôjsť k jej vzniku alebo zániku k 1. máju. Vyplýva to zo schválenej novely, ktorú na výjazdovom rokovaní vlády SR v Liskovej v okrese Ružomberok schválil vládny kabinet.
„Cieľom návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky je vykonať implementačné úpravy a drobné zmeny, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe, a to všetko na účely realizácie prehodnocovania splnenia podmienok adresnej energopomoci a následného doručovania poukazov poštového platobného styku v máji 2026,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva v dôvodovej správe k materiálu.
Mení sa aj výška hodnoty energopoukážky
Vláda schválila zmeny vo výške hodnoty poskytovanej energopoukážky. Adresná pomoc vo forme energopoukážky sa v roku 2026 poskytla v januári vo výške jednej štvrtiny hodnoty energopoukážky, v máji to má byť v hodnote piatich dvanástin hodnoty energopoukážky, prípadne vo zvyšnej hodnote po prehodnocovaní nároku.
Vzhľadom na to, že na základe výsledkov prehodnotenia nárokov na energopomoc môže nastať situácia, kedy zanikne nárok alebo, naopak, nárok na ňu vznikne, navrhlo MH ustanoviť pre takéto prípady pravidlá. K vzniku a zániku dôjde od 1. mája 2026.
V praxi sa podľa rezortu hospodárstva vyskytli prípady, keď vlastníkom nehnuteľnosti bola maloletá osoba. Hoci právne je takáto situácia pri doručovaní štandardne vyriešená prevzatím zo strany zákonného zástupcu, pre odstránenie komplikácií navrhlo MH vyslovene ustanoviť, že energopoukážky sa doručujú len plnoletým osobám.
