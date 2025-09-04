Po Lidli a Bille sa prepadli aj Tesco s Kauflandom. Slovenským potravinovým reťazcom za minulý rok výrazne klesli zisky

Foto: Profimedia

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Sieť Tesco na Slovensku pôsobí už 29 rokov a jeho tržby sa postupne blížia k magickej hranici. Vlaňajší pokles zisku je však najvýraznejší za posledné roky.

Iba nedávno sme vás informovali o tom, že reťazce Lidl a Billa zverejnili hospodárske výsledky za minulý rok. Zaujímavé bolo to, že napriek nárastu tržieb, ktorý môžeme pozorovať kontinuálne už niekoľko rokov, im obom nevídane klesol zisk, a to o viac ako 30 %. Výrazný pokles podľa najnovších zverejnených dát postihol aj britské Tesco.

Tesco Stores a. s. je v súčasnosti spomedzi najväčších potravinových reťazcov pôsobiacich na slovenskom trhu lídrom v počte otvorených predajní. Ešte na prelome marca a apríla sme vás informovali o otvorení už 181. pobočky britského reťazca v Nových Zámkoch. Iba pár dní predtým tiež spoločnosť ohlásila otvorenie predajne v Leopoldove.

Okrem toho patrí Tesco medzi popredných tuzemských obchodníkov aj z hľadiska tržieb, ktoré mu každoročne rastú a postupne sa približujú k hranici 2 miliardy eur. Tú zatiaľ z veľkých reťazcov pokoril iba člen nemeckej Schwarz Gruppe Lidl.

Pokles o takmer 70 %

Ak sa pozrieme na údaje o tržbách, Tesco ich postupne stabilne navyšuje. Kým ešte v roku 2020 boli na úrovni 1,39 miliardy eur, vlani to bolo už 1,75 miliardy eur. Medziročne ide o dvojpercentný nárast, čo približne zodpovedá trendu z posledných rokov.

Kým však ostatné veľké reťazce ako Lidl, Kaufland či Billa pravidelne medziročne navyšovali aj zisky, Tesco sa v týchto dátach ukázalo ako najvolatilnejšie. Prejavilo sa to počas covidových rokov – v roku 2020 bol zisk obchodníka 49 miliónov eur, v roku 2021 poskočil na necelých 75 miliónov eur, aby v nasledujúcom roku opäť klesol na 57 miliónov eur. Predvlani dokonca Briti zarobili viac ako 80 miliónov eur.

Čo sa týka minuloročných výsledkov, tie sú z hľadiska zisku najhoršie za posledné roky. Akciovka Tesco Stores SR zarobila 25,5 milióna eur, čo znamená, že oproti vlaňajšku jej zisk klesol o 69 %. Je teda pravdepodobné, že sa do konečných čísel premietli aj zvýšené náklady na prevádzku a zamestnancov, ktoré je možné badať prakticky vo všetkých maloobchodných segmentoch.

Foto: Unsplash

Ako pre interez uviedla hovorkyňa spoločnosti Mária Zerzanová, Tesco investovalo finančné prostriedky aj do otvárania nových pobočiek, rovnako ako do modernizácie už existujúcich.

Naše hospodárske výsledky odzrkadľujú obrovskú snahu našich kolegov a kolegýň prinášať kvalitné, zdravé a udržateľné za dostupné ceny a sme hrdí na ich prácu ako aj na podporu našich zákazníkov,“ uviedla na otázku interezu ohľadne minuloročných hospodárskych výsledkov Zerzanová.

V nastavenom trende plánuje reťazec pokračovať aj naďalej. „Zákazníkom na Slovensku plánujeme aj v budúcnosti prinášať kvalitnú a širokú ponuku za dostupné ceny, čo potvrdzujú aj naše investície do nových prevádzok, v ktorých otváraní pokračujeme aj v tomto roku, modernizácie obchodov či rozširovania a zlepšovania služieb Tesco Online nákupov či vernostného programu Clubcard,“ dodala hovorkyňa spoločnosti Tesco Stores.

Zisk klesol aj Kauflandu

V čase publikovania tohto článku zverejnil svoje hospodárske výsledky aj Kaufland. Podobne ako Tesco, aj nemecký predajca postupne tržbami mieri k dvojmiliardovej hranici. Člen Schwarz Gruppe vlani utŕžil 1,85 miliardy eur (medziročný nárast o 5 %, pozn. red.), pričom zisk predstavoval 79,3 milióna eur. To je menej, ako to bolo minulý rok, konkrétne o 15 %. V porovnaní s najväčšími konkurentmi však ide o najmiernejší pokles.

S otázkami ohľadne fungovania spoločnosti počas minulého roka sme sa obrátili na zástupcov Kaufland Slovensko. Komplexné informácie vám prinesieme v novom článku.




