Už nemusíte chodiť so žltým lístkom osobne: Pošta spustila novinku, zásielky vám nechá v balíkoboxe

Tešíte sa na zásielku, no po príchode domov vás v schránke čaká iba žltý lístok. Pre mnohých to znamená ďalšiu povinnosť v podobe návštevy pošty. Slovenská pošta však prichádza so zmenou, vďaka ktorej sa časť zákazníkov bude môcť tomuto kroku vyhnúť.
Od júna je totiž možné prevziať si doporučenú zásielku aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty (SP). Presmerovať ju tam je možné cez web, aplikáciu, zákaznícku linku SP či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. žltom lístku. Generálny riaditeľ SP Vladislav Kupka predstavil aj jeho nový vizuál. Informoval o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii spoločne s ministrom dopravy SR Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD).
Niektoré listy si vyzdvihnete aj v BalíkoBoxe
Nová služba funguje pri situáciách, keď adresáta doručovateľ nezastihne a doporučená zásielka zostane uložená na pošte. Namiesto návštevy pobočky môže zákazník požiadať o jej presmerovanie do vybraného BalíkoBoxu.
Žiadosť možno podať prostredníctvom mobilnej aplikácie Slovenskej pošty, cez web v sekcii sledovania zásielok alebo cez zákaznícky servis. Presmerovanie je bezplatné, no treba oň požiadať najneskôr štyri dni pred skončením úložnej lehoty.
Po doručení zásielky do boxu dostane zákazník SMS správu alebo e-mail s PIN kódom. Na vyzdvihnutie má následne dva celé dni, pričom deň vloženia zásielky do boxu sa do tejto lehoty nezapočítava.
Generálny riaditeľ SP Vladislav Kupka predstavil aj jeho nový vizuál. Informoval o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii spoločne s ministrom dopravy SR Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD). „Len čo si klient zásielku presmeruje, príde mu notifikácia SMS správou alebo do mobilnej aplikácie alebo do e-mailu, kde je kód, na základe ktorého sa naši klienti dostanú k svojej doporučenej zásielke,“ objasnil.
Dostane aj nový vizuál
Zásielku do vlastných rúk nateraz nie je možné týmto spôsobom prevziať. Kupka uviedol, že na tejto možnosti pracujú. Na balíkoboxy SP by tak mali pribudnúť aj čítačky občianskeho preukazu. Novú možnosť presmerovania zásielky víta aj šéf rezortu dopravy. „Je koniec dlhému čakaniu v radoch na pošte. Je to technologický krok vpred,“ povedal Ráž. Pripomenul, že zásielku si klient môže presmerovať aj do boxu SP mimo jeho adresy trvalého bydliska.
Nový žltý lístok bude čoskoro v obehu. Po novom bude obsahovať aj telefónne číslo na zákaznícku linku, ktorá bude nápomocná pri presmerovaní pošty. Jeho súčasťou bude aj QR kód.
Prostredníctvom neho sa ľudia budú vedieť dostať do mobilnej aplikácie, kde si presmerujú zásielku do boxu SP. „Jedna z možností je, že zavoláte na callcentrum alebo si naskenujete QR kód a presmerujete sa na webstránku. Zadaním podacieho čísla, ktoré je na žltom lístku, si nájdete zásielku v aplikácii alebo na internete, na našej webovej stránke a následne si ju môžete presmerovať,“ doplnil Kupka.
Služba má aj svoje obmedzenia
Slovenská pošta upozorňuje, že novinka sa nevzťahuje na všetky doporučené zásielky. Do BalíkoBoxov nie je možné presmerovať zásielky doručované do vlastných rúk ani zásielky s doručenkou. Počas prvých dvoch týždňov testovania smerovalo do BalíkoBoxov v priemere 13 doporučených zásielok denne. Rekordom bolo 25 presmerovaní za jediný deň.
Podľa údajov pošty si 77 percent zákazníkov nechalo zásielku presmerovať v rámci svojho mesta alebo medzi blízkou obcou a najbližším mestom. Väčšina ľudí si ju navyše vyzdvihla ešte v deň, keď bola do boxu uložená. Najväčší záujem zatiaľ eviduje Bratislava. Do tamojších samoobslužných zariadení smerovalo 44 percent všetkých doteraz presmerovaných doporučených zásielok.
Žltý lístok je pre mnohých zdrojom frustrácie
Práve žlté oznámenia o uložení zásielky patria medzi veci, ktoré dokážu zákazníkov pošty najviac rozčúliť. Mnohí sa sťažujú najmä na situácie, keď sú podľa vlastných slov doma, no napriek tomu ich v schránke čaká len lístok namiesto zásielky. V diskusii na sociálnych sieťach sa ozvala poštová doručovateľka, ktorá opísala náročné podmienky, v akých poštári pracujú. Tvrdí, že problém často nesúvisí s neochotou doručovať zásielky, ale s nedostatkom zamestnancov a veľkým pracovným zaťažením.
Podľa jej slov musia doručovatelia denne zvládať stovky schodov, nepriaznivé počasie aj rozsiahle doručovacie rajóny. Priznala síce, že medzi zamestnancami sa nájdu aj výnimky, no za mnohými problémami podľa nej stojí skôr personálny nedostatok než lenivosť.
Napriek tomu časť Slovákov naďalej kritizuje situácie, keď namiesto očakávaného balíka alebo listu nájdu v schránke len oznámenie o uložení zásielky. Aj preto môže byť nová možnosť presmerovania doporučených listov do BalíkoBoxov pre mnohých vítaným zjednodušením.
Pošta pripravila aj ďalšiu novinku
Zmeny sa netýkajú len preberania zásielok. Slovenská pošta nedávno upravila pravidlá aj pre klientov, ktorí využívajú službu ePodací hárok. Tá umožňuje pripraviť zásielku a zaplatiť poštovné vopred cez internet, vďaka čomu je následné podanie na pobočke rýchlejšie.
Ako sme vás už informovali, po novom sa skracuje lehota, počas ktorej možno takto zaplatenú zásielku podať. Kým doteraz mali zákazníci na odoslanie desať dní, po novom je to sedem dní. Pošta zmenu odôvodnila štatistikami. Podľa jej údajov až 99,7 percenta klientov podalo zásielku do siedmich dní od zaplatenia poštovného, preto sa rozhodla pravidlá upraviť.
Služba ePodací hárok zároveň zostáva pre mnohých výhodná aj naďalej. Pri úhrade poštovného online býva cena v priemere približne o 20 centov nižšia ako pri platbe priamo na pobočke. Klienti by si však mali dať pozor na novú lehotu, aby zaplatené poštovné neprepadlo skôr, než zásielku odovzdajú na pošte.
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