Slováci už nakupujú v novom supermarkete, trhový líder ho otvoril iba pred pár dňami. Je súčasťou nového obchodného centra

Iba prednedávnom sme si pre vás pripravili rebríček veľkých zahraničných reťazcov, ktorý sme zostavili podľa počtu predajní na Slovensku. Jeho lídrom ostáva aj po viac ako roku britské Tesco, ktoré sa navyše medzičasom opäť rozrástlo. Stalo sa tak v Nových Zámkoch.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Spoločnosť informovala o otvorení nového supermarketu v tlačovej správe na svojom webe. Obchod v Nových Zámkoch je v poradí už 181. slovenská predajňa a počas prvých dní si tu mali zákazníci možnosť nakúpiť v 10 % zľave. Samozrejme, platilo to iba pre držiteľov klubovej karty. Nový supermarket má plochu 890 metrov štvorcových a je súčasťou nového obchodného komplexu OC Spektrum.

„Nová predajňa v OC Spektrum bude ideálna na menšie aj väčšie nákupy nielen pre obyvateľov blízkeho sídliska, ale aj návštevníkov z celého regiónu,“ uviedol na margo otvorenia novej predajne Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku. Samozrejmosťou je, že okrem klasických pokladníc bude k dispozícii aj šesť samoobslužných pokladníc, služba Scan&Shop pre rýchle nakupovanie či zázemie na zálohovanie vratných obalov.

Nové nákupné centrum v Nových Zámkoch okrem Tesca poskytne aj portfólio iných predajcov ako Action či 1Day, vo finále sa počíta s jedenástimi štandardnými a šiestimi menšími prevádzkami. Ich zloženie je podobné ako v iných mestách, kde už obchodné pasáže či retailové parky pod značkou OC Spektrum pôsobia. Investorom je developer Mayflower Group, ktorý sa angažuje predovšetkým na južnom, strednom a severnom Slovensku.

Developer sa rozšíri aj na Orave

Medzi pripravovanými projektmi Mayflower je aj druhá etapa OC Slanica v Námestove, o ktorej sme vás informovali ešte vo februári. Vyplýva to zo zverejneného zámeru na enviroportáli.

Nový projekt by mal predstavovať samostatnú jednopodlažnú budovu, ktorá sa bude nachádzať v rovnakej lokalite a vyrastie súbežne s už existujúcim retailovým parkom. V ňom momentálne pôsobia predajcovia ako Billa, dm drogerie, Kik, Jysk či Dr. Max. Zatiaľ nie je jasné, aké ďalšie prevádzky doplnia súčasnú zostavu, no podľa zámeru by malo ísť až o 9 nových obchodných jednotiek.