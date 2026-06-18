McDonald’s dnes otvoril novú prevádzku. V meste ľuďom roky chýbala, ponúka aj unikátne riešenie

Sieť reštaurácií McDonald’s patrí na Slovensku medzi mimoriadne obľúbené a pravidelne sa otvárajú nové pobočky, neraz aj v úplne nových mestách. Jedným z nich je Galanta.
Prevádzka v tomto okresnom meste na juhozápade Slovenska je už v poradí 58. reštauráciou tejto značky na Slovensku a pre región ide z tohto hľadiska o významný míľnik. Reštaurácia bola pre verejnosť otvorená 18. júna o 10.30 h a nám sa počas otvorenia podarilo porozprávať s franšízantom a konateľom Dušanom Hatalom.
Ten pre interez prezradil, že Galanta bola vybraná, lebo má veľký potenciál a najbližšie prevádzky boli doteraz v Nových Zámkoch, v Nitre a v Trnave, teda desiatky kilometrov ďaleko. „Galanta má silnú spádovú oblasť a obyvatelia mesta aj okolitých obcí na túto prevádzku čakali dlhý čas. Práve kombinácia dopytu a potenciálu regiónu potvrdzuje, že Galanta je pre nás logickou voľbou,“ povedal Hatala.
Veľký záujem o prácu
Otvorením pobočky sa nateraz vytvorilo 80 až 85 pracovných miest. Pre región, kde ich prednedávnom zanikli stovky, tak ide o významnú pomoc. “Podľa potreby toto číslo môže stúpnuť. Ak bude veľký záujem, vieme sa dostať na 100 až 120 ľudí,” dodal. Pomer študentov a ľudí na plný úväzok je aktuálne 50 na 50, čo sa však podľa Hatalu môže meniť.
Záujem ľudí o prácu v tejto prevádzke bol “extrémne veľký” a pozície sa rýchlo naplnili. Ich zaúčanie pritom trvalo mesiace a prebiehalo v iných prevádzkach, v tomto prípade na bratislavských Nivách. Pri manažéroch to bolo v niektorých prípadoch až 10 mesiacov a v prípade bežných pracovníkov 3-4 mesiace. “Veľká výhoda je to, že sa zaúčali vo veľmi silnej prevádzke.”
Firma plánuje aj podporu miestnej komunity a rôznych projektov. „Našou ambíciou nie je byť len novou reštauráciou v meste. Chceme byť partnerom komunity, podporovať projekty a iniciatívy, ktoré prinášajú pozitívny dopad na život v Galante a jej okolí,“ doplnil.
Samotná reštaurácia je výnimočná tým, že má duálny Drive Thru systém a veľký pozemok. “Je tu veľmi veľký pozemok a veľa sme investovali hlavne do zelene,” uzavrel Hatala. Duálny Drive Thru systém umožňuje vybavovanie viacerých objednávok naraz a výrazne zrýchľuje obsluhu počas najvyťaženejších hodín.
Reštaurácia je vybavená ôsmimi samoobslužnými kioskami, ktoré umožňujú rýchle a pohodlné objednávanie bez čakania v rade. K dispozícii sú aj služby Mobile Order & Pay a Table Service, vďaka ktorým si zákazníci môžu objednať jedlo priamo z mobilu alebo si ho nechať priniesť k stolu.
Interiér je navrhnutý podľa dizajnového konceptu „A Touch of Archery“, ktorý je inšpirovaný tvarom ikonických zlatých oblúkov McDonald’s. Súčasťou exteriéru je totiž najväčší typ vonkajšieho detského ihriska – Playland. Reštaurácia je otvorená počas pracovných dní od 7.00 do 22.00 h, cez víkendy od 8.00 do 22.00 h. McDrive môžu zákazníci využívať v pracovných dňoch od 7.00 do 23.00 h a počas víkendov od 8.00 do 23.00 h.
K otvoreniu sa prostredníctvom sociálnej siete vyjadril aj primátor Galanty Peter Kolek. “Oceňujem prístup spoločnosti, ktorá nechce byť len miestom, kam si ľudia prídu po jedlo. Už počas prvých stretnutí jej predstavitelia deklarovali jasný záujem zapájať sa do života mesta, spolupracovať s miestnymi organizáciami a podporovať komunitné aktivity. Verím, že sa tento záujem podarí pretaviť do konkrétnych projektov, ktoré budú prospešné pre Galantu a jej obyvateľov.”
“Očakávame zvýšenie návštevnosti nášho mesta. Ľudia, ktorí do Galanty prídu za jedlom, budú zároveň využívať aj ďalšie služby – zastavia sa na káve či zákusku v miestnej cukrárni, oddýchnu si v Galandii alebo navštívia niektoré z našich podujatí,” dodal.
Tento týždeň už druhá prevádzka
Iba v utorok pritom McDonald’s otvoril ďalšiu reštauráciu na východe, pri Novej Polhore, priamo pri frekventovanej D1, a nechýbali sme ani tam. Nová reštaurácia ponúka 111 miest na sedenie v interiéri a ďalších 72 miest na terase. Oproti mnohým prevádzkam láka skorými otváracími hodinami pre ranné vtáčatá – zákazníci si tu dajú kávu či raňajky už od 6.00 h ráno.
Slovákov môže zaujať nielen netradičná lokalita, ale aj vzhľad prevádzky. Reštaurácia je zladená v novom dizajnovom koncepte Classic Spectrum, ktorý je tu v rámci celého česko-slovenského regiónu využitý úplne po prvý raz.
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