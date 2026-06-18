Michaela Čobejová priznala obavy o dcéru. Herectvo v čase sociálnych sietí vníma ako veľký tlak

Herectvo vie zvonka vyzerať ako krásna a lákavá práca, no ľudia z brandže dobre vedia, koľko neistoty prináša. Dcéra Michaely Čobejovej má k nemu blízko odmalička a doma sa o jej budúcnosti vedú veľmi otvorené rozhovory.
Ako si všimol magazín Život, Michaela Čobejová sa netají tým, že umelecká cesta jej dcéry Tatiany v nej vyvoláva zmiešané pocity. Známa herečka a producentka, ktorá spolu s dcérou účinkuje v seriáli Sľub, ju pri práci sleduje najmä očami mamy, no dobre vie, akú náročnú profesiu si Tatiana vybrala.
Herectvo totiž nie je len o potlesku, natáčaní a pekných kostýmoch. Prináša so sebou aj verejný tlak, neustále hodnotenie, neistotu a pocit, že človek musí stále niekoho presviedčať o svojom talente aj vzhľade. V rodine už jednu umeleckú dilemu vyriešili inak – staršia dcéra sa vydala cestou architektúry, takže Michaela môže s úsmevom povedať, že aspoň pri jednej dcére to vyšlo mimo hereckého sveta.
Herectvo ako sen aj veľký tlak
Michaela Čobejová patrí medzi herečky, ktoré dobre poznajú obe strany tejto profesie. Vie, že kamera môže človeku priniesť krásne príležitosti, no rovnako aj množstvo pochybností. Doma sa preto o budúcnosti jej dcéry nehovorí iba s nadšením.
„Samozrejme, že z toho nie sme nadšení, hlavne manžel, bol by radšej keby robila nejaké voľné povolanie, napríklad výtvarníčku,” priznala otvorene. Michaela Čobejová dcére verí, no ako mama vidí aj odvrátenú stránku herectva. Roky v brandži jej ukázali, že popularita neprináša len pekné príležitosti, ale aj tvrdé hodnotenie a neustály tlak.
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V dobe sociálnych sietí to podľa nej mladí herci cítia ešte výraznejšie. „Stále ste len ten kabát na vešiaku, či vás niekto zvesí alebo nie a x ľudom sa musíte páčiť, čo maliar alebo výtvarník vo voľnom povolaní nemusí. Navyše táto práca je verejná, každý vás posudzuje, kritizuje, ako vyzeráte, či ste chudý, či tučný, či máte plastiky… Keď chcete byť hercom v dobe veľmi silných sociálnych sietí, je to veľký tlak,“ vysvetlila herečka.
Tatiana má jasno už od detstva
Tatiana má v tom jasno. Herectvo ju baví už od detstva a nevníma ho ako krátkodobý nápad. Doma sa o tejto téme rozprávajú často, no jej rozhodnutie sa tým zatiaľ nemení. „Veľmi by som chcela byť herečkou, mňa to veľmi baví už od mala. Túto tému rozoberáme doma asi každý druhý večer s tým, že ma mama prehovára, aby som nebola herečka, ale je to neskoro,“ povedala dcéra Michaely.
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Tatiana si herectvo nevysnívala zo dňa na deň. Ťahá ju to k nemu dlhšie a doma sa ju mama snaží skôr pripraviť na realitu, než jej brániť v splnení sna. Pre Michaelu to nie je ľahké najmä preto, že veľmi dobre pozná tlak, ktorý život pred kamerou prináša.
Na pľaci sú kolegyne, doma mama s dcérou
Michaela Čobejová už skôr priznala, že spoločné nakrúcanie s dcérou je pre ňu nezvyčajné. Pred kamerou fungujú ako kolegyne, no rodičovský pohľad sa podľa nej nedá úplne vypnúť. „Keď hráme, sme kolegyne, to je jasné,“ pripustila Michaela. „Zároveň však stále sledujem moje dieťa. Pozerám sa na ňu, aká je, ako vyzerá v dobových kostýmoch. Som na ňu naviazaná,“ povedala.
Do práce jej nezasahuje
Michaela má skúseností dosť, no Tatiane necháva priestor. Radu jej dá iba vtedy, keď si ju sama vypýta. „Keď chce, aby som jej dala radu, tak jej ju dám,“ vysvetlila. „Keď nechce a nepožiada ma o ňu, tak vôbec nezasahujem. Sústredím sa na seba a nechávam jej priestor, aby si tvorila to, čo potrebuje, a tak, ako to chce ona urobiť. Takže nie – iba keď ma sama požiada,“ objasnila herečka.
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Úlohu získala cez konkurz
Tatiana sa k hereckej príležitosti nedostala automaticky. Podľa Michaely prešla konkurzom rovnako ako ďalší uchádzači a na pľaci si ľudí získala svojím prístupom. „Nie, skôr naopak, ona je veľmi láskavá, Tánička je láska a pokiaľ viem, aj priamo na pľaci je veľmi obľúbená…“ uviedla herečka.
„Prešla konkurzom. Ja som totiž učiteľkou na Základnej umeleckej škole a poslala som na konkurz viacerých žiakov, o ktorých som bola presvedčená, že na to majú. A bola medzi nimi aj moja dcéra, ktorá ju navštevuje už osem rokov. A ešte Dorotka Kaľavská, ktorá hrá Barboru,“ povedala Michaela.
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Michaela tak dcére necháva vlastný priestor, no stále ju vníma najmä ako mama. Obavy z hereckého sveta u nej zostávajú, no nechýba ani láska a podpora, ako sa na rodiča patrí.
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