Speváčka Madonna mnohých zaskočila prirodzeným vzhľadom: Bez výrazného mejkapu ju vídať len zriedka

Speváčka Madonna

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Je to u nej veľmi vzácne.

Opäť upútala na seba pozornosť, no tentoraz inak, ako to zvykne robievať. Ukázala sa v prirodzenej podobe, čo nie je u nej typické. Speváčka, ktorá je dlhodobo známa výrazným štýlom, extravagantnými vizuálmi a experimentovaním so vzhľadom, tentoraz stavila na jednoduchší a civilnejší look. 

Kráľovnú popu fanúšikovia poznajú ako ikonu, ktorá sa nebojí obliecť si aj po 67 odvážnejší outfit. Zdá sa, že bez viditeľných nánosov mejkapu nespraví ani krok a už dvojnásobne to platí vtedy, ak sa má ukázať na verejnosti. Tentoraz však spravila výnimku a vo videu YouTube streamera sa objavila speváčka v prirodzenej podobe, ako informoval portál Entertainment Now.

Speváčka Madonna
Foto: Profimedia

Speváčka Madonna, ktorá nedávno vyvolala obavy fanúšikov po tom, čo spravila na svojom vystúpení v New Yorku, sa ešte koncom mája ukázala vo videu tvorcu Gymskin, zatiaľ čo propagovala svoj pripravovaný album Confessions on a Dance Floor: Part II, ktorý má vyjsť 3. júla. Nemala na sebe silný mejkap a ukázala svoju prirodzenú tvár.

Virálny moment a tancujúca Madonna bez výrazného mejkapu

Jej vystúpenie na kanáli britského tvorcu Gymskin, vlastným menom Jack, bolo výnimočné hneď z viacerých dôvodov. Pre samotného tvorcu išlo o prvé stretnutie s popovou hviezdou. Gymskin sa preslávil virálnym tanečným pohybom s poklesom ramien, ktorý predviedol na skladbu Madonny s názvom Into the Groove.

Tento tanec sa stal virálnym trendom na TikToku a dokonca spôsobil, že sa skladba z roku 1985 vrátila späť do hudobných rebríčkov. Počas Madonninho vystúpenia na kanáli tvorcu z Essexu sa dvojica porozprávala o tomto tanci a následne si ho spolu aj zatancovali.

Ide o jedno z mála videí, ktoré zachytáva Madonnu s minimom mejkapu.

Čo na to ostatní?

Internet zaplavili komentáre ľudí. Podľa portálu Daily Mail sa fanúšikovia rozdelili na dva tábory, a zatiaľ čo niektorí boli prekvapení jej vzhľadom, iní ju, naopak, chválili za prirodzenosť. “Čo tým myslíte, že sú ľudia šokovaní jej vzhľadom? Vyzerá skvele na ženu, ktorá má takmer 70,“ napísal jeden používateľ.

Ďalší fanúšik uviedol: “Páči sa mi, že ju vidím bez filtrov. Áno, vyzerá staršie, ale aj tak vyzerá skvele. Každý, kto tvrdí opak, by sa mal pozrieť na iných 67-ročných ľudí a porovnať ich s ňou.” Ďalší komentár znel: “Páči sa mi, že to nebolo upravené filtrami. Vyzerá dobre aj bez nich.“

@gymskin Full Circle Moment #fyp #foryoupage #foryou #gymskin ♬ original sound – GYMSKIN

Speváčka o téme starnutia

Madonna sa už v minulosti vyjadrovala k svojej vizáži, najmä v silnom príspevku na Instagrame z 23. februára, kde sa venovala téme “starnutia a mizogýnie”. Jej reakcia prišla po tom, čo na odovzdávaní cien Grammy predstavila spevákov Kim Petras a Sam Smith, pričom sa následne začala šíriť fotografia z podujatia, na ktorej jej tvár vyzerala upravene alebo skreslene.

“Znovu som zachytená v osvetlení ageizmu a mizogýnie, ktorá preniká svetom, v ktorom žijeme. Vo svete, ktorý odmieta oslavovať ženy po 45 a cíti potrebu ich trestať, ak zostávajú silné, pracovité a odvážne,“ napísala vtedy speváčka. Zároveň dodala, že sa neplánuje ospravedlňovať za svoj vzhľad, oblečenie ani iné kreatívne rozhodnutia.

Speváčka Madonna
Foto: Profimedia

Umelkyňa tiež povedala, že ju počas celej kariéry “degradovali”, no ona sa naďalej považuje za “priekopníčku” vo svojom odbore. Zároveň sa teší na ďalšie roky “subverzívneho správania, prekračovania hraníc, odporu voči patriarchátu” a na užívanie si života.

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