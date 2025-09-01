Slováci budú už čoskoro nakupovať v troch nových Lidl predajniach. Reťazec zároveň zverejnil, ako sa mu u nás vlani darilo

Nemecký reťazec Lidl vstúpil na slovenský trh ešte v roku 2004 a v súčasnosti patrí medzi najsilnejších domácich hráčov v maloobchodnom segmente. Počet jeho otvorených pobočiek je aktuálne 175 a známe sú už aj ďalšie projekty v nových lokalitách. Napriek rozrastaniu sa obchodnej siete a rokom kontinuálneho zvyšovania ziskovosti však vlani prišiel pokles.
Na situáciu upozornili Hospodárske noviny.
Uplynulé roky boli pre najväčšie potravinové reťazce definované tým, že sa im darilo zvyšovať tržby a spolu s nimi aj zisk. Platilo to predovšetkým pre Schwarz Gruppe, pod ktorú na Slovensku spadajú napríklad Lidl či Kaufland. Prvému menovanému obchodníkov sa predvlani dokonca tržbami podarilo prekonať magickú dvojmiliardovú hranicu a dnes už je známe, že v tomto trende pokračoval aj minulý rok.
Kým Kaufland či Tesco ešte svoje hospodárske výsledky nezverejnili, Lidl a Billa už áno. Pri oboch môžeme pozorovať takmer identickú situáciu – zvyšujúce sa tržby, no prepad zisku o viac ako 30 %.
Člen skupiny Rewe vlani utŕžil 880 miliónov eur a zarobil 7,6 milióna eur. V praxi to znamená, že kým tržby mu narástli o 3 %, zisk klesol až o 36 %.
Nové pobočky a pokles zisku
Obľúbený diskont Lidl počas minulého roka navýšil svoje tržby o 3 % a dostal sa na úroveň 2,16 miliardy eur. Dozaista mu k tomu pomohli aj štyri nové otvorené pobočky, ktoré reťazec otvoril v Bratislave, Považskej Bystrici, Rimavskej Sobote a v Prešove. Podobne, ako konkurent, však počítal zisky s výrazným prepadom. Nemci u nás vlani zarobili 104 miliónov eur, čo je o 35 % menej v porovnaní s predošlým obdobím.
Ako pre HN povedal hovorca spoločnosti Tomáš Bezák, dôvodov je viacero. Prvým je zmena v obchodnom fungovaní firmy, ktorá predtým bola verejná obchodná spoločnosť (v. o. s.) a odvody odvádzal jeden zo spoločníkov, pričom v súčasnosti už je Lidl spoločnosťou s ručeným obmedzeným. Zároveň diskont pocítil rast nákladov v súvislosti s prevádzkami, so zamestnancami či s tovarom, ktoré nechcel pretaviť do koncových cien na pultoch.
„Trendy našej ziskovosti ukazujú, že sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezvýšila ani nominálne, ani percentuálne. Zaznamenali sme určité zmeny v správaní spotrebiteľov, ktorí prejavujú väčší záujem o akciové produkty,“ dodal Bezák.
Aká bude situácia tento rok, zatiaľ známe nie je. Lidl však pokračuje v masívnejšej expanzii a kým vlani otvoril iba štyri nové predajne, tento rok ich je už osem. Zároveň, ako sme vás informovali, v príprave sú aj ďalšie projekty. Prvej pobočky sa dočkajú napríklad Giraltovce. Ako Bezák pre HN potvrdil, pred otvorením sú aktuálne tri nové prevádzky.
Svoje portfólio spoločnosť rozšíri v hlavnom meste, ale tiež v Poltári a Kútoch.
