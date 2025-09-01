Slováci budú už čoskoro nakupovať v troch nových Lidl predajniach. Reťazec zároveň zverejnil, ako sa mu u nás vlani darilo

Foto: Facebook (Lidl Slovensko)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Kým tržby populárneho diskontného reťazca opäť trhali rekordy, zisk spoločnosti výraznejšie klesol. Lidl pritom nie je jediný, kto takýto trend pocítil.

Nemecký reťazec Lidl vstúpil na slovenský trh ešte v roku 2004 a v súčasnosti patrí medzi najsilnejších domácich hráčov v maloobchodnom segmente. Počet jeho otvorených pobočiek je aktuálne 175 a známe sú už aj ďalšie projekty v nových lokalitách. Napriek rozrastaniu sa obchodnej siete a rokom kontinuálneho zvyšovania ziskovosti však vlani prišiel pokles.

Na situáciu upozornili Hospodárske noviny.

Uplynulé roky boli pre najväčšie potravinové reťazce definované tým, že sa im darilo zvyšovať tržby a spolu s nimi aj zisk. Platilo to predovšetkým pre Schwarz Gruppe, pod ktorú na Slovensku spadajú napríklad Lidl či Kaufland. Prvému menovanému obchodníkov sa predvlani dokonca tržbami podarilo prekonať magickú dvojmiliardovú hranicu a dnes už je známe, že v tomto trende pokračoval aj minulý rok.

Kým Kaufland či Tesco ešte svoje hospodárske výsledky nezverejnili, Lidl a Billa už áno. Pri oboch môžeme pozorovať takmer identickú situáciu – zvyšujúce sa tržby, no prepad zisku o viac ako 30 %.

Člen skupiny Rewe vlani utŕžil 880 miliónov eur a zarobil 7,6 milióna eur. V praxi to znamená, že kým tržby mu narástli o 3 %, zisk klesol až o 36 %.

Nové pobočky a pokles zisku

Obľúbený diskont Lidl počas minulého roka navýšil svoje tržby o 3 % a dostal sa na úroveň 2,16 miliardy eur. Dozaista mu k tomu pomohli aj štyri nové otvorené pobočky, ktoré reťazec otvoril v Bratislave, Považskej Bystrici, Rimavskej Sobote a v Prešove. Podobne, ako konkurent, však počítal zisky s výrazným prepadom. Nemci u nás vlani zarobili 104 miliónov eur, čo je o 35 % menej v porovnaní s predošlým obdobím.

Ilustračná foto: Facebook (Lidl Slovensko)

Ako pre HN povedal hovorca spoločnosti Tomáš Bezák, dôvodov je viacero. Prvým je zmena v obchodnom fungovaní firmy, ktorá predtým bola verejná obchodná spoločnosť (v. o. s.) a odvody odvádzal jeden zo spoločníkov, pričom v súčasnosti už je Lidl spoločnosťou s ručeným obmedzeným. Zároveň diskont pocítil rast nákladov v súvislosti s prevádzkami, so zamestnancami či s tovarom, ktoré nechcel pretaviť do koncových cien na pultoch.

Trendy našej ziskovosti ukazujú, že sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom nezvýšila ani nominálne, ani percentuálne. Zaznamenali sme určité zmeny v správaní spotrebiteľov, ktorí prejavujú väčší záujem o akciové produkty,“ dodal Bezák.

Aká bude situácia tento rok, zatiaľ známe nie je. Lidl však pokračuje v masívnejšej expanzii a kým vlani otvoril iba štyri nové predajne, tento rok ich je už osem. Zároveň, ako sme vás informovali, v príprave sú aj ďalšie projekty. Prvej pobočky sa dočkajú napríklad Giraltovce. Ako Bezák pre HN potvrdil, pred otvorením sú aktuálne tri nové prevádzky.

Svoje portfólio spoločnosť rozšíri v hlavnom meste, ale tiež v Poltári a Kútoch.

