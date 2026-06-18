Chlapec vyliezol na elektrický stožiar, zasiahol ho prúd: Má ťažké zranenia a popáleniny

Lucia Mužlová
TASR
Dostal silný zásah elektrickým prúdom, následkom čoho spadol na zem.

Na Telocvičnej ulici v Bratislave vo štvrtok ráno zasiahol elektrický prúd 14-ročného chlapca po tom, ako vyliezol na stožiar s elektrickým vedením. S ťažkými zraneniami a popáleninami bol prevezený do nemocnice. Polícia začala vo veci trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Silvia Šimková.

„Chlapec preskočil oplotenie športového areálu, pristúpil ku konštrukcii stožiara, vyliezol naň, pričom na úrovni ramena stožiara dostal silný zásah elektrickým prúdom, následkom čoho spadol na zem,“ ozrejmila hovorkyňa.

Elektrický stožiar
Foto: Polícia SR – Bratislavský kraj

Polícia vydala upozornenie

Polícia v tejto súvislosti pripomína, aby občania rešpektovali výstražné značky umiestnené v blízkosti elektrických stožiarov, aby dodržiavali pokyny uvedené na značkách a aby sa za žiadnych okolností k stožiarom nepribližovali a už vôbec na ne neliezli.

„Rodičia, informujte svoje deti, že takéto konanie ich môže stáť život. Po zásahu elektrickým prúdom sú následky fatálne. Neriskujte so svojím životom, chráňte si ho,“ zdôraznila polícia.

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