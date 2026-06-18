Rodičia môžu počas prázdnin dostať až 771 eur: Sociálna poisťovňa pripomína podmienky

Rodičia malých detí si počas letných prázdnin často lámu hlavu nad tým, kto sa postará o ich potomkov, keď škôlka zatvorí brány. V niektorých prípadoch však môžu dostať finančnú pomoc od Sociálnej poisťovne. Nárok na ošetrovné totiž vzniká aj vtedy, keď je materská škola počas prázdnin zatvorená rozhodnutím zriaďovateľa alebo iného príslušného orgánu.
Na túto možnosť upozornila Sociálna poisťovňa na svojej facebookovej stránke. Pripomenula, že rodičia môžu dávku poberať v prípade, ak sa musia o dieťa osobne a celodenne starať práve preto, že škôlka nefunguje. Zároveň platí, že ošetrovné možno čerpať aj vtedy, ak dieťa počas prázdnin ochorie.
Nie každý rodič môže o dávku žiadať opakovane
Mnohí rodičia sa mylne domnievajú, že počas letného zatvorenia škôlky môžu podať viacero žiadostí. Sociálna poisťovňa však upozorňuje, že pravidlá sú nastavené inak.
„Pozor, rodič si môže uplatniť nárok na ošetrovné na dieťa počas jedného uzatvorenia škôlky (počas prázdnin) iba raz,“pripomenula inštitúcia. Ak si chce rodič uplatniť nárok za júl 2026, musí vyplniť aktuálne tlačivo určené pre prípady uzatvorenia školy alebo predškolského zariadenia.
Dokument musí potvrdiť materská škola a zamestnancom aj ich zamestnávateľ. Následne ho treba doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Dávku možno poberať najviac 14 kalendárnych dní. To znamená, že ani pri dlhšom zatvorení škôlky nie je možné ošetrovné čerpať neobmedzene.
Od augusta prídu nové pravidlá
Sociálna poisťovňa zároveň avizovala, že už o niekoľko týždňov čakajú rodičov zmeny. Počas augusta sa má meniť nielen samotné tlačivo, ale aj spôsob podania žiadosti. „Tlačivo aj postup podania žiadosti sa bude v priebehu mesiaca august 2026 meniť, o čom vás budeme včas informovať,“ uviedla poisťovňa.
Zmeny sa dotknú aj rodičov detí, ktoré ochorejú. Od 1. augusta 2026 už pediatri nebudú vystavovať papierové potvrdenia o potrebe ošetrovania. Informácie zapíšu priamo do systému eZdravie a Sociálna poisťovňa si ich overí elektronicky. Cieľom je zjednodušiť celý proces a odbúrať zbytočnú administratívu.
Niektorí rodičia môžu dostať viac ako 770 eur
Výška ošetrovného sa odvíja od príjmu poistenca a od sumy, z ktorej odvádzal nemocenské poistenie. Sociálna poisťovňa vypláca 55 % denného vymeriavacieho základu za každý deň, počas ktorého trvá nárok na dávku.V roku 2026 môže krátkodobé ošetrovné dosiahnuť maximálne 55,11 eura za deň. Keďže dávku možno poberať najviac 14 dní, rodič môže pri splnení všetkých podmienok získať až 771,60 eura.
Väčšina rodičov však na maximálnu sumu nedosiahne. Konečná výška dávky závisí od ich príjmu a od odvodov, ktoré odvádzali do systému nemocenského poistenia. Aj tak však môže ísť o vítanú pomoc v období, keď rodiny musia počas prázdnin zabezpečiť starostlivosť o deti mimo škôlky.
Zmeny nastanú aj od 1. júla
Ako informovala Sociálna poisťovňa ešte v marci, nárok na dávku ošetrovné, nazývanú aj OČR, bude mať po novom väčší okruh ľudí. Novela zákona o sociálnom poistení rozšírila okruh osôb s nárokom na krátkodobé aj dlhodobé ošetrovné o chorú manželku/manžela rodiča alebo osvojiteľa, ako aj o chorých osvojiteľov a ich príbuzných. Nové pravidlá pritom budú platiť od 1. júla.
Nová právna úprava prináša modernizáciu procesov prostredníctvom digitalizácie a zároveň rozširuje zoznam príbuzných, o ktorých sa môžete postarať s nárokom na túto dávku.Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré sa poskytuje po dobu 90 dní, dochádza k výraznému zjednodušeniu postupu v situáciách, kedy sa členovia rodiny pri chorom striedajú. Doteraz to fungovalo tak, že ak sa chceli poistenci pri chorom príbuznom vystriedať (čo je možné spravidla najskôr po uplynutí 30 dní), museli povinne navštíviť ošetrujúceho lekára. Ten musel najskôr ukončiť ošetrovanie prvej osobe a následne vystaviť potvrdenie pre ďalšieho člena rodiny.
Čo sa od júla mení
Ak lekár potvrdí potrebu dlhodobej starostlivosti moderne – teda vytvorením elektronického záznamu v Elektronickej zdravotnej knižke občana – návšteva ambulancie už pri striedaní nebude potrebná.
- Súhlas cez internet: Poistenec, ktorý aktuálne starostlivosť končí, udelí súhlas s ukončením ošetrovania cez nový elektronický formulár.
- Prevzatie starostlivosti: Nový poistenec následne elektronicky prevezme ošetrovanie bez toho, aby musel žiadať lekára o papierové potvrdenia.
Dôležité je tiež vedieť, že ak ošetrujúci lekár po 30. júni 2026 nepotvrdí potrebu dlhodobej osobnej starostlivosti elektronicky v zdravotnej knižke, ale vystaví ju na doterajších papierových tlačivách Sociálnej poisťovne, prechodné obdobie sa riadi starými pravidlami. V takejto situácii sa moderný postup cez e-formuláre neuplatňuje a proces striedania poistencov v starostlivosti o chorého člena rodiny musí aj naďalej fyzicky potvrdzovať príslušný lekár.
Nové možnosti pre nevlastných rodičov
Nová legislatíva spresňuje a rozširuje okruh osôb, pri ošetrovaní ktorých vzniká poistencovi nárok na finančnú dávku. Po splnení zákonných podmienok bude možné po novom poberať ošetrovné aj pri osobnej a celodennej starostlivosti o:
- chorého osvojiteľa (nevlastného rodiča),
- chorého osvojiteľa manžela alebo manželky (nevlastného rodiča vášho partnera/partnerky),
- chorého manžela alebo manželku rodiča/osvojiteľa (otčima alebo macochu).
Z hľadiska osvojených detí a ich osvojiteľov (rodičov) sa v reálnom živote zásadne nič nemení. Osvojiteľ má totiž pred zákonom rovnaké postavenie ako biologický rodič, je zapísaný v rodnom liste a Sociálna poisťovňa tieto väzby už dnes automaticky overuje cez verejné registre.
Hlavnou praktickou novinkou je tak možnosť čerpať ošetrovné pri chorobe otčima alebo macochy (teda manžela/manželky vášho biologického alebo osvojujúceho rodiča). Doteraz mali osvojené deti nárok na ošetrovné len pri starostlivosti o svojho rodiča či rodiča svojho manžela/manželky.
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