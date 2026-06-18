Tropické teploty budú len začiatok: Slovensko môžu zasiahnuť silné búrky, bude dusno ako v skleníku

Slovensko čaká jeden z najhorúcejších víkendov tohto roka. Teploty sa na viacerých miestach vyšplhajú nad hranicu 30 °C a na niektorých miestach môžu teplomery ukázať až 35 °C. Meteorológovia však varujú, že problémy neprinesú len tropické horúčavy. S rastúcimi teplotami bude narastať aj dusno, vysoká tepelná záťaž a riziko požiarov. Koniec víkendu navyše môže sprevádzať ďalšia zmena počasia v podobe búrok, ktoré môžu byť miestami aj intenzívne.
Najvyššie teploty sa očakávajú od piatka do nedele. Odborníci zároveň upozorňujú na rastúci tepelný stres, ktorý môže predstavovať zdravotné riziko najmä pre citlivejšie skupiny obyvateľstva. Meteorologické modely navyše naznačujú, že po mimoriadne horúcich dňoch môže do viacerých regiónov doraziť búrlivejšie počasie.
Teploty vystúpia až na 35 °C
V piatok (19. 6.) a cez víkend bude horúce a suché počasie. Ľuďom to prinesie vysokú tepelnú záťaž a pretrvávať bude veľmi vysoké riziko požiarov v prírode. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„Vplyvom tlakovej výše nad naším územím sa v priebehu piatka až nedele (21. 6.) očakávajú maximálne teploty vzduchu až do 35 stupňov Celzia,“ priblížili meteorológovia. Predpoveď univerzálneho tepelného-klimatického indexu (UTCI) podľa SHMÚ ukazuje postupne rastúci tepelný stres na celom Slovensku. Na väčšine Slovenska sa očakáva mierny stres teplom, avšak na západnom Slovensku očakávajú meteorológovia silný stres teplom, predovšetkým počas víkendu.
„Rastúcu tepelnú záťaž potvrdzuje aj tepelný index (HI), ktorý pri výpočte zohľadňuje len teplotu a relatívnu vlhkosť vzduchu. Index HI predpokladá pre západné Slovensko silné varovanie pred tepelnou záťažou. Za takýchto podmienok je nepríjemne horúco, najmä na priamom slnku. Môžu sa vyskytnúť úpal, svalové kŕče alebo prehriatie organizmu,“ vysvetlili odborníci.
Cez víkend sa pridá aj dusno
Vplyvom prechodu rozpadávajúceho sa studeného frontu počas nedele bude v priebehu víkendu narastať aj dusno. Slabé dusno budú Slováci pociťovať počas celého víkendu na celom území SR, pričom silné dusno sa bude v sobotu (20. 6.) vyskytovať lokálne na viacerých miestach krajiny. V nedeľu už bude citeľné na väčšine západného Slovenska.
SHMÚ ďalej predpokladá aj vysoké riziko vzniku a šírenia požiarov. Jemnejší prírodný horľavý materiál, ako je napríklad suchá tráva, lístie a vetvičky, bude mimoriadne presušený a vlhkosť tohto materiálu bude dosahovať menej ako šesť percent objemu jeho hmoty na celom západnom Slovensku. „To predstavuje veľmi vysoké riziko vzniku požiarov,“ upozornil ústav.
Na zvyšnej časti Slovenska očakávajú meteorológovia hodnoty vlhkosti paliva na úrovni šesť až desať percent, na severe krajiny do 15 percent. Tieto podmienky predstavujú vysoké riziko vzniku požiarov. Postupne bude rásť aj riziko šírenia požiarov, tvrdia. Index požiarneho nebezpečenstva – šírenie požiaru (FWI) predpokladá veľmi vysoké riziko šírenia požiarov na Podunajskej nížine, ale lokálne aj na Záhorí, najmä počas soboty. Vo zvyšných častiach južnej polovice Slovenska sa počas piatka a víkendu očakáva mierne až vysoké riziko šírenia požiarov, doplnil hydrometeorologický ústav.
Hrozia aj intenzívne búrky
Portál iMeteo zároveň upozorňuje, že víkendové počasie nemusí priniesť len extrémne teploty a zvýšené riziko požiarov. S pribúdajúcim teplým vzduchom bude nad Slovenskom postupne narastať aj vlhkosť, čo spôsobí výraznejší pocit dusna. Ten sa začne prejavovať už v sobotu, no najvýraznejší by mal byť počas nedele, keď sa na viacerých miestach môžu ľudia cítiť doslova ako v skleníku. Vysoká vlhkosť totiž sťažuje prirodzené ochladzovanie organizmu, a preto môže byť pobyt vonku ešte náročnejší, než by naznačovali samotné teploty.
Práve kombinácia horúceho a vlhkého vzduchu vytvorí priaznivé podmienky na vznik búrok. Prvé sa môžu počas sobotňajšieho popoludnia objaviť najmä v horských oblastiach stredného a severného Slovenska, kde bude atmosféra najviac energeticky nabitá. Výraznejšia zmena počasia by však mohla prísť v nedeľu, keď sa k nášmu územiu priblíži studený front. Ten môže odštartovať tvorbu búrok na väčšej časti krajiny.
Podľa aktuálnych predpovedí nemožno vylúčiť ani intenzívnejšie búrky. Tie by mohli byť sprevádzané prívalovými zrážkami, silným nárazovým vetrom a lokálne aj krúpami. Najviac zrážok by pritom mohlo spadnúť na severe Slovenska, no búrková aktivita sa môže vyskytnúť aj v ďalších regiónoch. Hoci presný rozsah a sila búrok sa budú ešte spresňovať, meteorológovia odporúčajú sledovať aktuálne výstrahy a vývoj počasia. Nadchádzajúci víkend tak zrejme nebude len o tropických teplotách atakujúcich 35 °C, ale aj o nepríjemnom dusne a potenciálne nebezpečných búrkach, ktoré môžu ukončiť vlnu horúčav.
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