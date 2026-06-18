Vodiči sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Trvať budú viacero dní, tadiaľto neprejdete

Viaceré dopravné úseky na Slovensku počas leta budú opravovať a musia byť uzavreté. Napriek tomu, že je to čas dovoleniek a ľudia po cestách viacej migrujú, je to aj čas, kedy je stabilné počasie a na cestách sa môže aj pracovať.
Vetvu z diaľnice D4 od Jaroviec na diaľnicu D1 v smere na Trnavu od včerajšej polnoci do nedeľných (21. 6.) popoludňajších hodín uzavreli. Ide o poslednú uzáveru pred plnohodnotným využívaním križovatky diaľnic D1 a D4. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Počas uzávery sa dokončí už trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie. V súvislosti s týmito prácami sa uzatvorí aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4,“ doplnili z NDS.
Polícia poukázala, že doprava bude presmerovaná na obchádzkovú trasu po cestách I/61 a II/127, ktorými sa bude dať na diaľnicu vrátiť v križovatke Bernolákovo. „Zároveň budú na dotknutých úsekoch diaľnic prekryté dopravné značky zakazujúce vjazd tranzitujúcim nákladným vozidlám nad 7,5 tony a aj tie budú môcť využívať prejazd cez Prístavný most smerom na Trnavu bez potreby využitia štátnej cesty I/61 okolo Ivanky pri Dunaji,“ uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Polícia vodičov vyzvala na rešpektovanie dopravného značenia a pokynov polície, ako aj zvýšenie opatrnosti pri prejazde úsekom.
Dopravné obmedzenie vo Vajnoroch
Na sociálnych sieťach policajti informujú aj o uzávere v hlavnom meste. Policajti dopravného inšpektorátu v Bratislave upozornili vodičov na dopravné obmedzenie spočívajúce v úplnej uzávierke ulice Pri Mlyne, nachádzajúcej sa v bratislavskej mestskej časti Vajnory, a to z dôvodu plánovaných stavebných prác súvisiacich s komplexnou rekonštrukciou vozovky.
Úplné uzatvorenie je naplánované od 06.00 hod. dňa 19.06.2026 (piatok) do 22.00 hod. 22.06.2026 (pondelok). Obchádzková trasa bude riadne vyznačená dopravným značením.
Modernizácia mosta pri Ludvíkovom dvore v Košiciach
Národná diaľničná spoločnosť začne v nedeľu 21. júna s komplexnou modernizáciou mosta pri Ludvíkovom dvore na ceste I. triedy medzi križovatkami Košice – Poľov a Košice – Šaca. Práce si vyžiadajú čiastočnú uzáveru rýchlych jazdných pruhov a potrvajú do jesene. Dĺžka obmedzení bude závisieť aj od poveternostných podmienok.
Ako informovala NDS, rekonštrukcia bude rozdelená do troch etáp. V prvej fáze zhotoviteľ vybuduje prejazd cez stredný deliaci pás. Následne bude modernizovaný ľavý mostný objekt a v závere prác pravý most.
Doprava bude počas prác vedená postupne tak, aby bol zachovaný prejazd úsekom. „Najskôr bude presmerovaná do pomalých jazdných pruhov v oboch smeroch. Následne sa bude organizácia dopravy upravovať podľa toho, v ktorom jazdnom páse budú práce aktuálne prebiehať,“ vysvetlili diaľničiari.
Most je v prevádzke od roku 1962. Podľa NDS má jeho komplexná obnova prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, komfortu a plynulosti dopravy na frekventovanom úseku. „Vodičov prosíme o trpezlivosť. Práce sa budeme snažiť realizovať tak, aby čo najmenej ovplyvnili živú premávku,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
NDS cez víkend opraví podjazd Lučivná na diaľnici D1
Národná diaľničná spoločnosť počas nadchádzajúceho víkendu zrealizuje aj údržbové práce na podjazde Lučivná v úseku diaľnice D1 medzi Mengusovcami a Štrbou. Práce si vyžiadajú dočasné uzávery diaľnice v oboch smeroch a presmerovanie dopravy na obchádzkové trasy.
Ako informovala NDS, v smere na Žilinu bude úsek uzatvorený od soboty 20. júna od 20:00 do nedeľných ranných hodín. V smere na Prešov bude uzávera platiť v nedeľu 21. júna od 8:00 do večerných hodín. „Počas prác bude doprava vedená obchádzkovou trasou z diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez Tatranskú Štrbu a následne po ceste III/3060 s možnosťou opätovného napojenia na diaľnicu v križovatke Štrba,“ uviedli diaľničiari.
Podľa NDS sú práce súčasťou pravidelnej údržby diaľničnej infraštruktúry, ktorá má prispieť k zachovaniu jej technického stavu a predĺženiu životnosti.
„O diaľnice, mosty aj podjazdy sa staráme priebežne počas celého roka. Pravidelnou údržbou predlžujeme životnosť infraštruktúry a zároveň zvyšujeme komfort a bezpečnosť motoristov. Aj vďaka takýmto prácam dokážeme predchádzať rozsiahlejším zásahom v budúcnosti,“ uviedol Droppa. Diaľničiari zároveň žiadajú vodičov o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
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