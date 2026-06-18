Mimoriadna situácia v Prešove: Zosúva sa svah, primátor zvolal tlačovú konferenciu

Pohľad na sídlisko v Prešove.

Ilustračná foto: TASR - Veronika Mihaliková

Roland Brožkovič
TASR
V meste sa zosunul svah.

Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili vo štvrtok popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov – Šalgovík. Primátor Prešova František Oľha o tom informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Ako uviedol, územie monitorujú od januára, rovnako ako počas posledných troch rokov. Aktívne zosuvy v častiach zosuvného územia podľa neho pretrvávajú. „Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje, samozrejme, zhoršuje sa a bude sa zhoršovať rôznymi vplyvmi počasia,“ povedal Oľha.

Dlhodobo známy problém

Pripomenul, že za posledné tri roky samosprávy zbierali podklady, monitorovali územie, pripravovali projektovú dokumentáciu a prijímali opatrenia. Išlo napríklad o zúženie prejazdu na prístupovej ceste k Základnej škole Sibírska či obmedzenie nosnosti. Všetky opatrenia, ktoré podľa jeho slov robili, komunikácia s Ministerstvom životného prostredia SR, ako aj štvrtkové stretnutie zainteresovaných viedli k vyhláseniu mimoriadnej situácie.

Zosuv pôdy v Prešove
Foto: Facebook – Mesto Prešov – Oficiálna stránka

Na otázku, či sa majú ľudia obávať, Oľha odpovedal, že problém v tomto území je známy dlhodobo. „Myslím si, že posledných minimálne 50 rokov každý, kto týmto územím prechádza, vie, že tam je problém. Cesta sa nám utrhávala, permanentne sa len opravovala,“ povedal s tým, že pri výstavbe sídliska Sekčov sa cesta nedokončila, pretože sa začala zosúvať.

Projektantský rozpočet podľa Oľhu odhaduje náklady na sanáciu na približne 15 miliónov eur. „Samozrejme, je to cena z decembra, nejaký pohyb cien, verejné obstarávanie môže znížiť alebo zvýšiť cenu, to dnes nevieme povedať,“ doplnil primátor.

Keďže ide o sumu nad rámec možností mesta Prešov aj obce Ľubotice, zdroje chcú hľadať aj na úrovni štátu. Možnosť financovania vidí aj v európskych zdrojoch. „Celý dnešný proces je štartovacím procesom na to, aby obce a štát našli spoločný postup a hlavne externé zdroje financovania sanácie podľa projektovej dokumentácie,“ dodal Oľha.

Prešov eviduje od začiatku roka viacero mimoriadnych situácií. Okrem novovyhlásenej situácie na Šalgovíku je od februára v platnosti aj mimoriadna situácia v poddolovanom území Solivary vyhlásená v súvislosti s prípravou sanácie havarijného stavu. Takisto vo februári bola vyhlásená mimoriadna situácia po zosuve svahu v areáli Školy umeleckého priemyslu na Vodárenskej ulici. Od apríla zároveň trvá mimoriadna situácia súvisiaca s hroziacim vypnutím semaforov na viacerých významných križovatkách v meste.

Zosuv sanujú aj inde

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) pokračuje v sanácii zosuvu na ceste III/3460 medzi obcami Ruské Pekľany a Obišovce (okres Prešov). Práce prebiehajú v náročnom teréne a aktuálne sa sústreďujú na spevňovanie svahu pri komunikácii. Cesta je úplne uzavretá, pričom ukončenie stavebných prác krajskí cestári predpokladajú v polovici júla.

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, zosuv sa nachádza na takmer 200-metrovom úseku. Doposiaľ z neho boli odstránené náletové dreviny a kroviny v okolí komunikácie a vyčistené cestné priekopy. „Súčasťou prípravných prác bolo aj geodetické pozorovanie a diagnostika cestného telesa, ktorá poskytla dôležité podklady pre ďalší postup prác,“ uviedla Jeleňová.

V súčasnosti prebieha spevňovanie približne 186 metrov dlhého svahu navážaním lomového kameňa. „Cieľom realizovaných opatrení je zabezpečiť dlhodobú stabilitu svahu, zlepšiť vodný režim cestného telesa i územia, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a zachovať spoľahlivú dopravnú obslužnosť,“ dodala hovorkyňa kraja.

K zosuvu cestného telesa došlo v druhej polovici mája po intenzívnych dažďoch, ktoré aktivovali lokálne zosuvné procesy. Stabilitu komunikácie podľa cestárov ovplyvňujú aj geologické podmienky územia a bezprostredná blízkosť vodného toku Svinka. Počas realizácie prác zostáva dotknutý úsek cesty úplne uzavretý. Motoristi musia využívať obchádzkové trasy vedené po okolitých komunikáciách.

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