Jeden z najznámejších stromov v Európe zahynul: Mal 1 000 rokov, mal byť úkrytom Robina Hooda

Jeden z najstarších stromov v Európe

Foto: Marcin Floryan, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons / The Major Oak, January 2013 by Andy Stephenson, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Odborníci, ktorí sa oň starali, sú v slzách.

Zahynul strom, ktorý patrí medzi najstaršie a najväčšie v Európe. Viaže sa k nemu viacero legiend. Žiaľ, tento rok na ňom nenarástli žiadne listy. Odborníci už niekoľko rokov bojovali za jeho záchranu, no zdá sa, že márne.

Mohol mať približne 1 000 rokov

Ako informuje The Guardian, dub Major Oak, jeden z najstarších, najväčších a najslávnejších starobylých stromov v Európe, zahynul. Odhaduje sa, že v britskom Nottinghamshire v Sherwood Forest rástol prinajmenšom 1 000 rokov. Vyčerpala ho však séria suchých a horúcich liet. Aj následkom toho na ňom tento rok nie sú žiadne listy.

Každý rok sa na legendu prišli pozrieť tisícky ľudí z rôznych kútov sveta, dokonca aj z Austrálie, z Ameriky či zo Španielska. Chodili k nemu deti zo škôl, aby sa viac naučili o legendách, ale aj o prírode. Obvod kmeňa meral úctyhodných 11 metrov, no koruna dosahovala rozpätie aj 28 metrov.

K stromu sa viaže mnoho legiend a príbehov. Hoci dub v časoch Robina Hooda ešte nebol dutý, hovorí sa, že poskytoval útočisko známemu zbojníkovi a jeho bande pri úteku pred tyranským šerifom z Nottinghamu.

Jeden z najstarších stromov v Európe
Foto: Paul Buckingham/The Major Oak

Jeden z najznámejších stromov na svete

Ľudí zaujalo aj to, že ak v zime nasnežilo, počas niektorých zím sa sneh stromu ani len nedotkol. Napadal všade naokolo, no nie na konáre stromu. Rovnako ako iné starobylé duby, aj tento bol opakovane vystavený stresu spôsobenému horúčavami a suchom v dôsledku globálneho otepľovania. Neprospela mu najmä vlna horúčav v júli 2022, keď Britániu sužovali rekordné teploty siahajúce k 40 °C.

Správcovia lesa boli napokon nútení s poľutovaním oznámiť, že strom už nežije. Lektor Robert Brackley si myslí, že ide možno aj o jeden z najznámejších stromov na celom svete, nielen v Európe. A hoci samotný strom už nežije, legenda bude žiť aj naďalej. Dodal, že je smutný, že dub vyschol, no je nutné si pamätať, koľko radosti ľuďom v priebehu stáročí priniesol.

Jeden z najstarších stromov v Európe
Foto: The Major Oak, January 2013 by Andy Stephenson, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Podľa slov ďalšieho správcu nič nežije večne, no je ťažké vidieť, ako umiera kus histórie. Veľká Británia sa pýši jedinečným bohatstvom mimoriadne veľkých a starobylých dubov – nájdete tu až 114 živých starobylých dubov s obvodom kmeňa viac ako 9 metrov. Ochranári ich označujú za „biele nosorožce Spojeného kráľovstva“, pričom vo zvyšných častiach Európy, vrátane Škótska a Walesu, sa nachádza len 98 takýchto stromov.

Vliali doň betón

Hoci bola v 70. rokoch okolo stromu umiestnená ochranná bariéra, dub bol oslabený zlou kvalitou pôdy. Problémom bolo okrem iného aj jej zhutnenie množstvom zvedavých návštevníkov. V priebehu desaťročí bolo vykonaných viacero zásahov a hoci boli myslené dobre, spôsobili viac škody ako úžitku.

Jeden z najstarších stromov v Európe
Foto: Marcin Floryan, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Napríklad v 60. rokoch boli duté časti stromu vyplnené betónom, aby sa posilnila jeho stabilita. Konáre boli obalené olovom, neskôr sklenenými vláknami a dokonca boli ošetrené vrstvou nehorľavej farby. Žiaľ, neostalo to bez následkov. V roku 2018 sa zistilo, že strom pumpuje vodu do umelo zachovaných a podporovaných konárov, no v samotnom kmeni jej ostávalo príliš málo. Na odstránenie opôr a konárov však už bolo príliš neskoro, hrozilo, že celý strom skolabuje.

Ďalší výskum ukázal aj chabý koreňový systém. Počas posledných troch rokov sa odborníci snažili pôdu okolo stromu prevzdušniť a dodať jej potrebné živiny, no nestačilo ani to. Hoci je strom mŕtvy, správcovia lesa sa ho nechystajú zoťať. Jeho drevo má totiž pre ekosystém stále mimoriadny význam.

Ak sa chcete dozvedieť viac fascinujúcich vecí zo sveta prírody, prečítajte si náš článok o tom, ako tigrica prekvapila vedcov.

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