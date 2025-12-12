O budúcnosti Farmy je rozhodnuté: Diváci ju vo veľkom kritizovali, dnes vedia, či tým niečo ovplyvnili

Foto: Instagram (farma.markiza)

Dana Kleinová
Farma
Hoci sme ešte nevideli finále tejto série, už dnes je známe, či bude šou v budúcnosti pokračovať.

Tohtoročná Farma bola rozhodne nezabudnuteľná. Nielenže sa diváci sťažovali na všetkých súťažiacich a postupne každý z nich stratil ich sympatie, no dokonca časom začali tvrdiť, že ide o najhorších súťažiacich, akí v súťaži boli. Tento ročník bol navyše výnimočný aj tým, že v ňom vzniklo najviac párov.

Miška s Mariánom, Sofia s Igorom, Dorka s Janom, Rišo s Elou a chvíľu aj Laura s Miňom. V istom čase sa zdalo, že diváci nesledujú Farmu, ale Love Island či Ružu pre nevestu. Vzťahy však nebolo to, čo im v šou vadilo. Najviac sa sťažovali na správanie jednotlivých súťažiacich až to nakoniec vyústilo v prosby, aby šou už v ďalších rokoch nepokračovala.

Viac z témy Farma:
1.
Podvod na Farme: Súťažiace sú ochotné pre finále spraviť všetko, diváci ich tam ale vidieť nechcú
2.
Očakávaná finálová trojica sa vraj nekoná. Mali uniknúť informácie zo zákulisia Farmy, vypadne nečakaný farmár
3.
Majú toho dosť. Diváci Farmy hovoria o najhorších súťažiacich, akí kedy v šou boli, nemajú žiadneho favorita
Zobraziť všetky články (87)

Dostane ďalšiu sériu?

Hoci sme ešte nevideli finále tejto série, už dnes je známe, či bude milovaná, no zároveň nenávidená farmárska šou pokračovať.

Už dnes večer diváci uvidia na obrazovkách semifinále Farmy. Ešte pred ním však stihli zistiť podstatnú informáciu. V závere 74. epizódy sa hospodár Martin spýtal Mareka Fašianga, či si myslí, že ešte bude nejaká Farma. Moderátor mu na to hneď odpovedal: „Nie, Maťko, taká, aká bola táto, už určite nebude.“

Skutočnú odpoveď však poskytla Alica, umelá inteligencia, ktorá sa už stala neodmysliteľnou súčasťou šou. „Taká, ako bola táto, nie. Ale o tom, ako by mala vyzerať Farma 18 môžeš rozhodnúť aj ty, ak sa sa prihlásiš… skús.“ Jej slová boli jasnou výzvou, aby sa diváci prihlásili a tak je len otázkou času, kedy začne kasting.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalší prešľap Inkognita: Rozhorčení diváci hovoria jasne, reláciu kazia hádači, ktorí to vraj preháňajú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac