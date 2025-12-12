O budúcnosti Farmy je rozhodnuté: Diváci ju vo veľkom kritizovali, dnes vedia, či tým niečo ovplyvnili

Tohtoročná Farma bola rozhodne nezabudnuteľná. Nielenže sa diváci sťažovali na všetkých súťažiacich a postupne každý z nich stratil ich sympatie, no dokonca časom začali tvrdiť, že ide o najhorších súťažiacich, akí v súťaži boli. Tento ročník bol navyše výnimočný aj tým, že v ňom vzniklo najviac párov.
Miška s Mariánom, Sofia s Igorom, Dorka s Janom, Rišo s Elou a chvíľu aj Laura s Miňom. V istom čase sa zdalo, že diváci nesledujú Farmu, ale Love Island či Ružu pre nevestu. Vzťahy však nebolo to, čo im v šou vadilo. Najviac sa sťažovali na správanie jednotlivých súťažiacich až to nakoniec vyústilo v prosby, aby šou už v ďalších rokoch nepokračovala.
Dostane ďalšiu sériu?
Hoci sme ešte nevideli finále tejto série, už dnes je známe, či bude milovaná, no zároveň nenávidená farmárska šou pokračovať.
Už dnes večer diváci uvidia na obrazovkách semifinále Farmy. Ešte pred ním však stihli zistiť podstatnú informáciu. V závere 74. epizódy sa hospodár Martin spýtal Mareka Fašianga, či si myslí, že ešte bude nejaká Farma. Moderátor mu na to hneď odpovedal: „Nie, Maťko, taká, aká bola táto, už určite nebude.“
Skutočnú odpoveď však poskytla Alica, umelá inteligencia, ktorá sa už stala neodmysliteľnou súčasťou šou. „Taká, ako bola táto, nie. Ale o tom, ako by mala vyzerať Farma 18 môžeš rozhodnúť aj ty, ak sa sa prihlásiš… skús.“ Jej slová boli jasnou výzvou, aby sa diváci prihlásili a tak je len otázkou času, kedy začne kasting.
